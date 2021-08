Lúky v Slovenskom raji takmer zanikli, zachránilo ich kosenie. Americkej filmovej produkcii sa zapáčili Kysuce. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

13. aug 2021 o 20:03 The Slovak Spectator

1. Túry v Tatrách patria k tým najlepším v Európe, píše skúsený cestovateľ. Prečítajte si, ktoré z nich odporúča najviac: Epic hikes in the High Tatras

2. Pri klimatickej kríze by náš plán nemal byť „ako sa zachrániť“ či „ako zabrániť kríze“. Mali by sme sa skôr zamerať na to, akou krajinou chceme byť v nasledujúcich rokoch: No plan, no leader. Slovakia politically unprepared to face climate change

3. Emocionálna téma, ktorej politici nevedia odolať. Prečo je očkovanie na Slovensku aj vyjadrením politického názoru: Covid jab as a political statement. How do politicians' opinions matter to people?

4. Americkej filmovej produkcii sa zapáčili Kysuce. Nakrúcanie uzavrelo diaľničný tunel: Filming of American TV series closes highway to Poland

5. Jedinečné lúky Slovenska takmer zanikli. Zachránili ich kosením: Without scythe enthusiasts, Slovakia's globally unique meadows would vanish

6. Ktoré z vínnych pivníc stoja za návštevu? Na západe Slovenska každý nadšenec vína nájde svoju obľúbenú na Malokarpatskej vínnej ceste: Drink like the Romans did along the Carpathian wine route

7. Vláda schválila nový covid automat, pozrite sa, čo platí od pondelka: No more across-the-board measures. Cabinet approves new Covid warning system

8. V ktorom pohorí nájdete Jánošíkov skok? Inšpirujte sa našimi tipmi na túru: Respect, fear, and bravery

9. Mladí, vzdelaní a nezadaní Slováci sa do budúcnosti pozerajú s optimizmom: People in Slovakia carefully optimistic about their future

10. Malý Rím pri Bratislave. V novej UNESCO lokalite nájdete vplyvy z celej ríše. V Rusovciach je ešte stále čo objavovať: Roman military camp in Bratislava makes UNESCO list

