Dobré ráno: Ficova stratégia je lepšia ako tá Pellegriniho

Pellegrini vzal údajne úplatok.

15. aug 2021 o 23:22 Nikola Šuliková Bajánová, Peter Tkačenko, Jana Maťková

Vypočujte si podcast

Od kauzy ku kauze, orgány činné v trestom konaní, prokuratúra aj súdy už mesiace konajú a ako vieme, obvinenia a priznania padajú.

Tretí Mýtnik spomína aj úplatok pre Petra Pellegriniho, ktorý sa k obvineniam obzlášť košato nevyjadruje a volí stratégiu ľúbivého politika.

Naopak jeho exšéf Robert Fico neprestajne opakuje, ako je zmanipulovaná spravodlivosť. Ako hodnotiť ich rozdielne správanie?

Koho stratégia funguje lepšie?

Nikola Šuliková Bajánová sa o téme rozpráva s komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom.

Zdroj zvukov: TV Markíza, TA3, FB Robert Fico

Krátky prehľad správ

Ministerstvo školstva nebude testami podmieňovať návštevu školy. Podľa informácií SME chystá dobrovoľné testovanie žiakov na začiatku školského roka. V základných školách použije kloktacie PCR testy. Rodičia, ktorí budú chcieť, by takisto mali dostať súpravu 25 antigénových testov na doma. Minister školstva Branislav Gröhling chce plán na otváranie škôl ukázať v utorok.

Dôležitý svedok vo viacerých veľkých kauzách Peter Petrov bude stíhaný väzobne. V sobotu o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Súd vzal do väzby aj ďalších troch obvinených v kauze zločineckej skupiny na ministerstve vnútra. Petrova vzali aj do útekovej väzby.

Islamisti z hnutia Taliban v nedeľu vstúpili do Kábulu a s afganskou vládou začali rokovania o prevzatí moci nad Afganistanom. Z mesta sa na poslednú chvíľu snažili utiecť tisíce ľudí. Portál BBC uviedol, že povstalci prechádzali mestom bez akéhokoľvek odporu zo strany armády a bezpečnostných zložiek. Ak chcete vedieť, prečo miestna armáda nebojuje, Matúš Krčmárik napísal vysvetľujúci text aj o tejto téme.

Počet potvrdených obetí sobotňajšieho zemetrasenia na Haiti o sile 7,2 stupňa magnitúdy vzrástol v nedeľu na 304. Najmenej 1800 ľudí utrpelo zranenia. Pre Haiťanov môžu byť pritom ešte náročnejšie ďalšie dni, keďže by tadiaľ mala prechádzať tropická búrka Grace, od ktorej sa začiatkom budúceho týždňa očakávajú záplavy a zosuvy pôdy. Haiti sa pritom ešte stále nespamätalo z ničivého zemetrasenia v roku 2010.

Zmeny a obmedzenia, ktoré priniesla pandémia ochorenia COVID-19, sa výrazne prejavili aj na nakupovaní obyvateľov Slovenska. Približne tretina ľudí znížila frekvenciu nakupovania a pätina obmedzila spotrebu. Spolu tak zmenila svoje nákupné správanie viac ako polovica spotrebiteľov. Vyplýva to z prieskumov agentúry Focus z novembra 2020 a z júna 2021.

Odporúčanie

Deň, kedy umreli 90-te roky. Alebo dokonca hudba. Takéto nelichotivé prívlastky si vyslúžil festival Woodstock, konkrétne ten, ktorý sa konal v roku 1999. Ako sa to stalo, zachytáva dokument HBO Woodstock 99: Peace, Love and Rage, ktorý je dnešným odporúčaním. To, čo malo byť oslavou kultového prvého ročníka, sa zmenilo na apokalyptické výjavy plné hnevu, sexizmu, násilia. Dokument nie len zachytáva udalosti, ale aj skúma hlbšie dôvody, prečo sa situácia na festivale takto dramaticky zvrtla.