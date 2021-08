Na väčšine územia by malo pršať, na juhu má byť horúco

Platí aj výstraha pred búrkami.

16. aug 2021 o 8:11 TASR

BRATISLAVA. Na väčšine územia Slovenska by malo počas dňa pršať. V južných častiach krajiny by teploty mohli vystúpiť na 33 až 34 stupňov Celzia. Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Výstraha prvého stupňa pred búrkami platí od 12.00 h. Meteorológovia upozorňujú, že s búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.

Počítať treba s možnosťou prechodného vzostupu vodných hladín na malých tokoch a s výskytom povodňových úkazov mimo tokov.

Pre niektoré okresy v Bratislavskom, Banskobystrickom, Košickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji platí výstraha prvého stupňa pred horúčavami.

SHMÚ uviedol, že vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. U niektorých osôb je vysoká pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu.

Počas nedele namerali na deviatich meteorologických staniciach na Slovensku tzv. supertropický deň, keď sa teplota vyšplhala na 35 stupňov Celzia a viac.

"Najvyššie maximum sme namerali v obci Gbelce v okrese Nové Zámky, a to 36,3 stupňa Celzia. Okrem juhu západného Slovenska, kde bolo najviac staníc s maximom teploty 35 stupňov Celzia a vyšším, sme supertropický deň zaznamenali výnimočne aj na juhu stredného Slovenska. Na juhu východného Slovenska bolo najviac 34,5 stupňa Celzia, a to v obci Leles," uviedol SHMÚ s dôvetkom, že tropický deň zaznamenali aj na Kysuciach a Zamagurí.

Podľa meteorológov bola nedeľa o málo teplejšia ako sobota. Tropický deň, keď sa teplota vyšplhala na 30 stupňov Celzia a viac, namerali celkovo až na 181 staniciach.