IT expert KBS: V QR kóde úvodnej vstupenky na pápeža bol špeciálny odkaz

Do pondelka sa na pápeža zaregistrovalo vyše 12-tisíc ľudí.

16. aug 2021 o 19:55 Ján Krempaský

Šéf IT sekcie prípravného tímu návštevy pápeža Františka na Slovensku. Má firmu Foundation s Borisom Ažaltovičom, štátnym tajomníkom na ministerstve práce, ktorému šéfuje Milan Krajniak (Sme rodina). (Zdroj: FOTO SME - JOZEF JAKUBČO)

BRATISLAVA. Organizátori septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku očakávajú na štyroch stretnutiach s ním takmer pol milióna účastníkov.

Na podujatia v Prešove, košickom Luníku IX, na štadióne Lokomotívy a v Šaštíne spustila Konferencia biskupov Slovenska (KBS) registráciu minulý piatok predpoludním.

Hlava katolíckej cirkvi príde na Slovensko v čase od 12. do 15. septembra. Krajinu navštívil naposledy pápež Ján Pavol II. pred 18 rokmi .

Nielen o registrácii, ale aj o organizácii stretnutí s pápežom sa denník SME rozprával so ŠTEFANOM DOBÁKOM z technickej sekcie prípravného tímu.

V rozhovore sa dozviete: koľko ľudí sa prihlásilo na stretnutie s pápežom za prvý víkend

čo obsahuje QR kód, ktorý KBS prezentovala v piatok

ako to bude so stravou na stretnutiach s pápežom

ako sa na ne budú môcť prihlásiť tí, ktorí sa nemôžu očkovať

dokedy je možná registrácia

kto pracoval na registračnom systéme, koľko stálo jeho vytvorenie a odkiaľ bolo financované

Nebáli ste sa, že padne registračný systém na návštevu pápeža v dôsledku náporu ľudí, ktorí sa chceli prihlásiť?

Každý systém, ktorý sa spustí do prevádzky, môže padnúť. Sú to informačné technológie, ktoré robia ľudia a tí robia chyby. Máme spojenca, ktorý nám s tým pomáha, tak sa to nestalo.

Kto je tým spojencom?

Je to návšteva pápeža, ktorý je, ako my katolíci veríme, zástupcom Ježiša Krista na zemi.

Nemali ste pri spustení registrácie technické problémy?

To sa nedá povedať. Priebežne odstraňujeme drobné chybičky. Buď sú to preklepy alebo sa nám nezobrazili niektoré možnosti.

Návšteva pápeža na Slovensku Termín: od 12 do 15. septembra Miesta stretnutí s pápežom: Bratislava (štátni a cirkevní predstavitelia), Prešov, Košice - Luník IX, Košice - štadión Lokomotívy, Šaštín Celková očakávaná návštevnosť podujatí: do pol milióna ľudí Počet doteraz zaregistrovaných účastníkov: vyše 12-tisíc Podmienka účasti: Iba plne zaočkovaní Náklady na registračný systém: 200-tisíc eur Predbežné náklady na návštevu pápeža: vláda na ňu vyčlenila päť miliónov eur

Na akú kapacitu naraz prihlásených návštevníkov máte nastavený registračný systém?

Systém bol testovaný na desiatky tisíc prístupov.

Koľko ľudí sa počas prvého víkendu od spustenia registrácie prihlásilo na stretnutie s pápežom?

Viac ako 12-tisíc.

Ste spokojný alebo ste očakávali viac?

Nemám o tom žiadnu predstavu. Bol to víkend, počas ktorého mohol byť najväčší nápor. Možno ani nie tak pre registráciu, ale preto, že si na stránku ľudia klikajú.

QR kód na vstupenke ukrýva údajne niečo špeciálne. Čo je to?

QR kód, ktorý sme použili na tlačovej konferencii na prezentáciu, ukrýval Modlitbu Pána - Otče náš. QR kód na vstupenke bude, samozrejme, ukrývať identifikačné údaje jej držiteľa.

Prečo sa pri registrácii pýtate, či auto, ktorým človek príde na stretnutie s pápežom bude šoférovať on alebo bude len členom posádky?

Je to prieskum toho, ako sa ľudia dopravia na akciu. Je možnosť prísť autom, autobusom alebo vlakom. Pri vlaku vieme počet ľudí zistiť pomerne ľahko, lebo nikto nepríde súkromným vlakom.