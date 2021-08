Slovensko vyšle do Afganistanu špeciál, poskytneme aj azyl desiatim ľuďom

V Afganistane sa nachádza nespresnené množstvo Slovákov.

16. aug 2021 o 11:29 SITA

BRATISLAVA. Situácia v Afganistane je vážna a vláda koná. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) potvrdil, že Slovensko pripravuje vyslanie leteckého špeciálu do Afganistanu.

V tlačovej správe o tom informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.



„Oceňujem koordináciu rezortov zahraničia a obrany. Spoločne pripravujeme vyslanie slovenského špeciálu do Afganistanu. Situácia si vyžaduje rýchlu reakciu. Aby sme včas pomohli tým, ktorých životy sú ohrozené,“ povedal premiér.

„Naša vláda komunikuje s partnermi a je zapojená do procesov prevozu či už občanov Afganistanu, ale aj občanov Európskej únie do bezpečia,“ povedal premiér. Dodal, že za posledných pár hodín obdržala Slovenská republika niekoľko žiadostí Slovákov o presun z krajiny.



Heger spresnil, že Slovensko sa rozhodlo poskytnúť azyl desiatim občanom Afganistanu, ktorí za posledné roky intenzívne spolupracovali s členskými štátmi EÚ.



Militantné hnutie Taliban v nedeľu 15. augusta po kolapse afganskej vlády a úteku prezidenta preniklo do hlavného mesta Kábul. Ťažko ozbrojení bojovníci sa rozptýlili po meste a viacerí vstúpili aj do opusteného prezidentského paláca.

Hovorca a vyjednávač Talibanu Suhajl Šahín povedal pre agentúru The Associated Press, že militanti plánujú v nadchádzajúcich dňoch rokovania zamerané na vytvorenie „otvorenej, inkluzívnej islamskej vlády“.