Na podujatia s pápežom sa registrovalo vyše 12-tisíc ľudí

Takmer dve tretiny z tohto počtu predstavujú prihlásení do Šaštína.

16. aug 2021 o 14:35 TASR

BRATISLAVA. Registráciu na podujatia návštevy pápeža Františka na Slovensku využilo za prvé tri dni vyše 12.000 ľudí. Z údajov registračného tímu vyplýva, že ide o 12 195 ľudí.

Takmer dve tretiny z tohto počtu predstavujú prihlásení do Šaštína. Ako uvádza Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, okolo 4 000 ľudí sa prihlásilo do Prešova a zvyšok do Košíc.

Registrácia účastníkov je k dispozícii na internetovej stránke www.navstevapapeza.sk. Prihlásiť sa je možné do Šaštína, Prešova a Košíc.

Pastoračná cesta pápeža Františka sa nesie v znamení motta "S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom".

Bližšie informácie je možné získať na infolinke +421 2 2220 0075 od pondelka do piatka v čase od 8.30 do 16.30 h a na emailovej adrese registracia@navstevapapeza.sk.

Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.