Internáty by mali byť otvorené pre všetkých študentov prezenčného štúdia

Okrem zelenej fázy je v ostatných fázach odporúčané, aby išlo o očkovaných, testovaných alebo po koronavíruse.

17. aug 2021 o 17:16 SITA

BRATISLAVA. Školské internáty by mali byť otvorené pre všetkých študentov prezenčného štúdia.

Vyplýva to zo Školského semaforu na školský rok 2021/2022, ktorý v utorok 17. augusta predstavil na tlačovom brífingu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Zelená fáza bude bez obmedzení

Ide zatiaľ o opatrenia pre viaceré druhy škôl od materských po stredné školy a aj školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, či školské účelové zariadenia. Okrem zelenej fázy – monitoringu, ktorá je bez obmedzení, je v ostatných fázach dôrazne odporúčané, aby ubytovaní boli očkovaní, testovaní alebo tí, ktorí prekonali ochorenie do 180 dní (OTP).

V súvislosti s vysokými školami minister na tlačovom brífingu povedal, že v stredu 18. augusta majú so Slovenskou rektorskou konferenciou (SRK) a hlavným hygienikom posledné stretnutie, aby zjednotili jednotlivé pravidlá. Tie by následne SRK poslala vysokým školám.

Ministerstvo odporúča pri ubytovaní žiakov zabezpečiť, aby sa čo najmenej premiešavali skupiny žiakov. Špecifikovalo, že skupinu žiakov tvoria tí, ktorí sú počas vyučovania v blízkom kontakte, a teda spolu v jednej triede. „Ak je žiakov z jednej triedy ubytovaných na internáte málo, potom tvoria skupinu žiaci, ktorí sú počas vyučovania v blízkom kontakte (žiaci jedného ročníka, resp. jednej školy),“ vysvetlilo.

Na internátoch budú izolačné izby

V dokumente Najčastejšie kladené otázky ministerstvo uviedlo, že školské internáty nemusia vyčleniť karanténne izby pre zahraničných študentov, avšak môžu to urobiť, ak na to majú prevádzkové podmienky. Zriadené karanténne miestnosti by nemali ohroziť dodržiavanie ostatných hygienicko-epidemických opatrení vo zvyšku prevádzky.

Ak internát nezriadi takúto izbu, musí zahraničný žiak, ktorý nie je plne zaočkovaný a nespĺňa výnimky, absolvovať izoláciu pri vstupe na Slovensko pred nástupom na internát v iných ako internátnych priestoroch.

Internáty by však mali zriadiť izolačné izby, v ktorých za zvýšených hygienických opatrení poskytuje ubytovanie na nevyhnutne potrebný čas žiakom v izolácií či karanténe. „V prípade výskytu pozitívneho žiaka v školskom internáte zriaďovateľ školského internátu umiestni žiaka do izolačnej izby, informuje rodiča, ktorý si ho bezodkladne vyzdvihne,“ upresnilo ministerstvo v manuáli.