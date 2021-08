Grendel nerozumie tvrdeniu Kaliňáka, že sa Szabó priznal k braniu úplatku nedobrovoľne

Podľa Kaliňáka dali obvinenému na výber.

18. aug 2021 o 8:49 SITA

BRATISLAVA. Poslanec Národnej rady Gábor Grendel zo strany OĽaNO nerozumie tvrdeniu bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka zo Smeru o tom, že bývalý šéf policajnej inšpekcie Adrián Szabó sa k braniu úplatku nepriznal dobrovoľne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napísal to na svojom profile na sociálnej sieti.

Robert Kaliňák na utorkovej tlačovej besede strany Smer – sociálna demokracia uviedol, že niekto dal obvinenému na výber aby sa buď priznal, alebo dostane 20 rokov väzenia.

„Drahý Adrián Sz., dostaneš 20 rokov, budeš v tých 40 stupňoch, v ktorých sedíš, alebo sa nám priznaj a pôjdeš von,“ mal niekto podľa Kaliňáka povedať obvinenému.

„Tomu nemôže veriť ani R. Kaliňák, že by sa nevinný človek nechal takto vyhlásiť za vinného, namiesto toho, aby svoju čistotu preukázal pred súdom… Čomu ale ešte menej rozumiem: prečo niekto ako R. Kaliňák sa potrebuje zastávať Adriana Sz. takouto očividnou blbosťou?,“ pokračoval Grendel.

Poslanec ďalej skonštatoval, že každému ministrovi sa môže stať, že jeho podriadení podľahnú pokušeniu peňazí.

„Ak Adrián Sz. ako šéf inšpekcie Ministerstva vnútra SR bral úplatky, nebudem z toho viniť jeho bývalú nadriadenú Denisu Sakovú, ktorá ho do funkcie menovala. Bolo by to prvoplánové a podpásové. Iba žeby o tom v čase ministrovania vedela – ale nič tomu nenasvedčuje, žiadne takéto indície som v médiách nezachytil,“ uzavrel Grendel.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry rozhodol 17. augusta o prepustení bývalého šéfa policajnej inšpekcie Adriána Szabóa z väzby. Obvinený zároveň s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste, ktorú bude schvaľovať súd.

Podľa orgánov činných v trestnom konaní Adrián Szabó v období rokov 2016 až 2020 neoprávnene poskytoval informácie k trestným kauzám bývalému šéfovi Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernardovi Slodobníkovi.

Informácie sa týkali prípadov ako lustrácie novinárov, komunikácie z aplikácie Threema alebo kauzy Technopol. Za to prijal finančnú hotovosť vo výške aspoň 20-tisíc eur, niekoľko mobilných telefónov alebo televízor.