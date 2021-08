U detí klesá úrazovosť a rastie obezita

Deti majú menej pohybu.

18. aug 2021 o 12:24 TASR

BRATISLAVA. Detské úrazy na Slovensku kontinuálne klesajú. Dôvodom je aj menej pohybovej aktivity. Medzi deťmi zároveň rastie výskyt obezity. Pre TASR to potvrdili všetky tri zdravotné poisťovne.

Z dát Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) týkajúcich sa zlomenín na tisíc poistencov vyplýva, že v priebehu rokov 2012 až 2019 klesol ich priemerný počet vo vekových skupinách 10- až 14-ročných a 15- až 19-ročných o viac ako desať percent.

Klesajúci trend aktívneho pohybu detí korešponduje s nárastom obezity u 15- až 19-ročnej mládeže.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Menej zlomenín

"Z našich interných údajov je evidentné, že dochádza k zvýšenému zastúpeniu obezity u poistencov od 15 do 20 rokov. Len medzi rokmi 2012 a 2019 to bolo až o 24 percent, čo predstavuje dvoch nových obéznych pacientov na 1000 poistencov. S rastúcim vekom a ukončením rastu v kombinácii s menším pohybom prichádza k vyššej pravdepodobnosti vzniku obezity," dopĺňa hovorca VšZP Matej Neumann.

Znížený počet úrazov u detí eviduje aj zdravotná poisťovňa (ZP) Union. Oproti roku 2019, v minulom roku klesli počty poranení v niektorých prípadoch aj o viac ako 33 percent.

"Najviac sa izolácia detí prejavila pri úrazoch krku. Ten si zranilo až o tretinu menej detí, ako v minulom roku. Významne ubudlo aj zlomených nôh a predlaktí, poranení hrudníka či bedier. Tie poklesy sú od 25 - 30 percent," vymenovala hovorkyňa ZP Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Dodala, že obezita u mladých od roku 2012 vzrástla o 12 percent.

Pokles detí so zlomeninou potvrdil aj Matej Štepianský, PR špecialista ZP Dôvera. V roku 2019 zaznamenala poisťovňa 6653 poistencov vo veku 10 až 14 rokov so zlomeninou.

Vo vekovej kategórii 15 až 19 rokov to bolo 4149 zlomení. V minulom roku počet zlomenín u mladších detí klesol na 5213 a u tínedžerov na 3333. Rovnaký trend eviduje poisťovňa aj pri úrazoch. Kým v roku 2019 malo úraz 20.435 detí od 10 do 14 rokov, v minulom roku to bolo 15.613 detí.

Viac ako polovica populácie má nadváhu

Poisťovňa zaznamenala aj nárast detskej obezity. "Kým v roku 2012 sme evidovali 875 prípadov, v minulom roku to bolo 896 prípadov obéznych detí od 15 do 20 rokov," spresnil Štepianský.

Na Slovensku je približne 9,5 percenta obéznych chlapcov a takmer deväť percent obéznych dievčat. Dokopy ich je približne 70-tisíc.

Podľa svetových štatistík trpí nadváhou a obezitou až viac ako polovica svetovej populácie a nadmerná telesná hmotnosť je druhou najčastejšou príčinou predčasného úmrtia obyvateľstva.