Koalícia sa dohodla na pomoci Afgancom, ktorí pomáhali spojencom

Pôjde o obmedzené množstvo ľudí.

18. aug 2021 o 12:51 TASR

BRATISLAVA. Koalícia sa dohodla, že Slovensko pomôže Afgancom, ktorí pomáhali nám alebo našim spojencom.

Pre TASR to uviedli z tlačového oddelenia strany Za ľudí.

"V rámci koalície sme sa dohodli, že pomôžeme Afgancom, ktorí pomáhali nám alebo našim spojencom. Vzhľadom na to, že sme mali v Afganistane malú misiu, pôjde o obmedzené množstvo ľudí. Presný počet budeme vedieť až po uskutočnení operácie," uviedla strana v stanovisku.

Strana Za ľudí si myslí, že v najbližších mesiacoch bude veľmi ťažké pomáhať obyvateľom krajiny spravovanej islamistami.

"Prinajmenšom, kým sa nevyjasní, ako bude krajina spravovaná a či budú dodržiavané aspoň minimálne ľudské práva, ako napríklad prístup k vzdelaniu pre ženy a dievčatá, čo považujeme za jednu z mimoriadne dôležitých vecí," doplnila strana.

Hnutie Sme rodina si myslí, že prijať desať spolupracujúcich Afgancov "bohato" stačí. Nechce tento počet zvyšovať. Uviedol to predseda hnutia a parlamentu Boris Kollár.

"Hnutie Sme rodina má názor, že počet desiatich spolupracujúcich Afgancov bohato postačuje a pokrýva všetkých našich tlmočníkov, ktorí so slovenským tímom spolupracovali, tak to bolo oznámené a s tým sme súhlasili. Toto číslo sme odsúhlasili na prvýkrát a nebudeme ho zvyšovať. Verím, že na životoch je ohrozených omnoho viac ľudí, ale v prvom rade by to mala riešiť krajina, ktorá tento chaos spôsobila, a tou sú Spojené štáty americké," reagoval Kollár.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) ešte v pondelok hovoril o tom, že vládny kabinet sa rozhodol poskytnúť azyl desiatim občanom Afganistanu, ktorí za posledné roky veľmi intenzívne spolupracovali s členskými štátmi EÚ.

Heger tiež v stredu informoval, že Slovensko je zapojené do procesu bezpečného prevozu našich občanov, ako aj občanov Afganistanu z afganskej metropoly Kábul. Viac detailov z bezpečnostných dôvodov nechcel poskytnúť. O prípadnom prijímaní utečencov má podľa neho hovoriť koaličná rada.