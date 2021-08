Poslanci použili v tomto roku 355 ospravedlneniek. Dvaja boli vykázaní

Predseda parlamentu ospravedlnil neúčasť každého poslanca, ktorý ho o to písomne požiadal.

18. aug 2021 o 16:14 SITA

BRATISLAVA. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v tomto kalendárnom roku ospravedlnil neúčasť na schôdzach všetkým poslancom, ktorí ho o to požiadali.

Výnimkou boli dvaja zákonodarcovia, ktorých predsedajúci schôdze vykázal z rokovacej sály.

Od januára do konca júla sa uskutočnilo celkovo 16 schôdzí poslaneckej snemovne. O ospravedlnenie neúčasti na nich požiadalo 355 poslancov.

Vyplýva to z rozhodnutí predsedu národnej rady, ktoré sú zverejnené na webovej stránke parlamentu.

Absencia aj so súhlasom predsedu klubu

Poslanci uvádzajú, že sa na rokovaniach nemohli zúčastniť napríklad zo zdravotných, rodinných alebo osobných dôvodov, alebo tvrdili, že mali neodkladné povinnosti.

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová povedala, že poslanec musí byť písomne ospravedlnený a musí mať súhlas predsedu klubu.

„Je na to formulár, ktorý podpíše poslanec a musí ho podpísať aj predsedu klubu, kde napíše, že súhlasí a dá sa to do podateľne parlamentu,“ vysvetlila Zemanová.

Dodala, že sa nestalo, aby šéf parlamentu neúčasť neuznal, ak s tým súhlasila ako predsedníčka klubu. Ako ďalej poznamenala, poslanci jej aj detailnejšie povedia dôvod neúčasti, hoci na webovej stránke parlamentu sa len formálne uvedie, že ide napríklad o osobné dôvody.

Zemanová hovorí, že sa snaží predchádzať situáciám, aby nechýbalo viac poslancov.

„Máme to v koalícii dohodnuté tak, aby nás tam bol dostatočný počet, parlament bol uznášaniaschopný a zákony prechádzali,“ podotkla.

Ak sa má hlasovať o nejakom kľúčovom zákone, tak sa podľa Zemanovej stane, že poslanec voľno nedostane alebo si musí v rámci ospravedlnenia nájsť čas a prísť na hlasovanie.

Iná situácia je, ak je poslanec vykázaný zo sály predsedajúcim schôdze. V tom prípade sa vykázanie považuje za neospravedlnenú neúčasť na rokovacom dni.

Suja a Kuffa boli vykázaní

V tomto kalendárnom roku boli zatiaľ vykázaní dvaja poslanci. Nezaradeného poslanca Miroslava Suju (Republika) vykázal predsedajúci v máji po tom, ako oblial vodou ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO).

V júli musel pre nenasadené rúško opustiť sálu nezaradený poslanec Štefan Kuffa. Predsedajúci ho vykázal v dvoch dňoch.

Ak má poslanec neospravedlnenú neúčasť na dvoch rokovacích dňoch parlamentu v období jedného kalendárneho mesiaca, tak stráca nárok na polovicu platu, polovicu funkčného príplatku a polovicu paušálnych náhrad.

Poslanci v tomto roku zarábajú 3 060 eur. Okrem toho má poslanec z Bratislavského kraja paušálne náhrady v sume 2 040 eur. Mimobratislavský poslanec dostáva paušálne náhrady 2 380 eur.