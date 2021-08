Dobré ráno: Takto vyzerá koniec politickej strany

Strana Spolu prakticky zvažuje svoj koniec.

19. aug 2021 o 23:21 Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko, Nikola Šuliková Bajánová

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=fm7cz-10bb8bd-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Vo voľbách to skúšali spolu, po fiasku však v strane prevládla frakcia, ktorá chcela fungovať samostatne.

Teraz však predseda strany Spolu Juraj Hipš oznámil, že končí a chce rokovať o spojení Spolu s Progresívnym Slovenskom.

Aký je teda príbeh strany Spolu, prečo vznikla, ako dopadla a čo to všetko hovorí o našej demokratickej opozícii?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Tkačenkom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská čelí obžalobe. Podal ju prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v kauze baru Fatima, súdy budú rozhodovať o zločine vydierania a marenia spravodlivosti.

Robert Kaliňák včera vypovedal na NAKA, išlo o kauzu Očistec. Kaliňák mal byť svedkom, v kauze sú obvinení Norbert Bodor, exšéf polície Tibor Gašpar, špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, exriaditeľ NAKA Peter Hraško či bývalý riaditeľ národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník.

Výstraha pred búrkou, počas ktorej zahynul šesťročný chlapec, prišla včas, tábor v Turčeku však nereagoval. Meteorológovia vydali výstrahu dvanásť hodín vopred, správne podľa zistení SME predpovedali aj smršť na lúke, kde deti táborili.

Minulý rok počas pandémie najčastejšie strácali práci mladí ľudia do 25 rokov. Vyplýva to z komentára Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. O prácu viac prichádzali muži ako ženy.

Americké jednotky možno zostanú v Afganistane dlhšie, ako pôvodne plánovali. Pripustil to americký prezident, ktorý povedal, že termín stiahnutia sa do konca augusta možno nestihnú. Dôvodom je Taliban, ktorý bráni zúfalým ľuďom dostať sa na kábulské letisko: v Afganistane je pritom stále asi 15-tisíc amerických občanov.

Odporúčanie

Sme radi, ak ráno s nami vstávate, ak je Dobré ráno vašim sprievodcom do každého nového dňa. No ak nás chcete nielen počúvať, ale aj čítať, skúste newsletter Raný brífing. Nájdete tam prehľad všetkého podstatného, čo sa u nás aj vo svete deje a, samozrejme, aj podcasty. Pripravujú to naši šikovní kolegovia. Prihlásiť sa naň môžete na adrese sme.sk/brifing