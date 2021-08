Mladá Belgičanka chce obletieť svet. Na slovenskom lietadle

Holandský pár si plní svoj farmársky sen na Slovensku. Rómsky sochár búra stereotypy. Objavovanie pokladov Rajeckej doliny. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

20. aug 2021 o 14:09 The Slovak Spectator

1. Po rokoch strávených v Afrike sa rozhodli pricestovať na Slovensko, aby si splnili svoj sen. Holandský pár vlastní malú farmu, navštíviť ich môžete aj s karavanom: How the middle of nowhere in Slovakia became a family holiday destination for foreigners

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

2. Kam na vinobranie? Malokarpatské obce chystajú slávnosti aj napriek pandémii. Prinášame prehľad podujatí: Grape harvest festivities invite for burčiak, slightly fermented grape juice

3. Pohľad na koniec železničnej trate môže niekomu pripomínať koniec sveta. Rajecké dolina však v sebe ukrýva mnoho klenotov, za ktorými sa oplatí vycestovať. Viac prezradíme v našom cestovateľskom podcaste: Slovak valley full of divine encounters

4. Vysoké ceny stavebných materiálov majú dopad na drobných stavebníkov aj veľkých developerov. Je to prirodzená reakcia, hovorí analytik: Wood, steel, and cement ever more expensive. Pandemic hikes construction bills

5. Národný park Slovenský raj ide ekologickou cestou. Pre návštevníkov tu postavili špeciálne toalety z Francúzska: Waterless toilets from France installed in national park

6. Mladý slovenský fotograf zachytil atmosféru celoplošného testovania. Jeho sériu fotografií teraz ocenila aj porota s medzinárodným obsadením: An image of the mass testing wins Slovak Press Photo

7. Väčšinu života strávil umývaním áut. Dnes však chce sochár Miloš Rác svojou prácou búrať stereotypy o rómskych umelcoch: An artist by coincidence. Sculptor depicts Roma life

8. Na Slovensko zavítajú hviezdy svetovej cyklistiky. Na pretekoch Okolo Slovenska sa predstaví aj Peter Sagan: Star names at the Slovak cycling race. Four-time winner of Tour de France to attend

9. Máte doma školopovinné dieťa? Na tieto pravidlá by ste sa pred začiatkom nového školského roka mali pripraviť: Back to school. Masks still mandatory, tests not necessary but recommended

10. Mladá Belgičanka chce obletieť svet. Svoj cieľ chce dosiahnuť na ultraľahkom lietadle vyrobenom na Slovensku: Belgian teenager flies solo around the world on a Slovak plane

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.