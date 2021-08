Dobré ráno: Fico, Kaliňák a Kažimír už chodia na NAKA

Ako vyzerá vyšetrovanie bývalých politikov.

22. aug 2021 o 23:54 Tomáš Prokopčák, Peter Kováč, Nikola Šuliková Bajánová

Vypočujte si podcast

Pred niekoľkými rokmi sme si to ani nevedeli príliš predstaviť.

No dnes sa zdá, že na NAKA si kľučky podávajú aj bývalé politické špičky Smeru, vypovedať tam boli Peter Kažimír aj Robert Kaliňák či Robert Fico, možno nie sme ďaleko od obvinenia Petra Pellegriniho.

Blíži sa vyšetrovanie k bývalým mocným mužom štátu, o aké kauzy ide a či uvidíme politikov v putách?

Tomáš Prokopčák sa pýta Petra Kováča.

Zdroj zvukov: TASR, SME

Krátky prehľad správ

Štát nakupoval väčšinu zdravotníckych pomôcok a tovarov, ktoré súviseli s pandémiou priamo a bez súťaže. Boli to pritom nákupy za desiatky miliónov eur a podobne to bude aj tento rok. Upozornila na to Nadácia Zastavme korupciu.

Ministerstvo školstva školám odporučilo, aby ak to počasie umožňuje, organizovali počas školského roku telesnú a športovú výchovu vonku. Dôvodom je aj to, že žiaci cvičia bez rúšok.

Na Slovensku je najdrahší chlieb a obilniny spomedzi všetkých krajín V4. Vyplýva to z údajov Eurostatu. Najdrahší chlieb a obilnín v Únii sú v Dánsku a v Rakúsku, najlacnejšie v Rumunsku.

Bojovníci hnutia Taliban prehľadávajú dom za domom s cieľom nájsť ľudí, ktorí zastávali vedúce funkcie v afganskej vláde. Píše sa to v tajnom reporte, ktorý vypracovali poradcovia OSN pre hodnotenie hrozieb. Taliban pátra po spolupracovníkoch bývalého režimu a ak ich nenájde, zameriava sa na ich rodinných príslušníkov.

Klimatická zmena a znečistené ovzdušie ohrozujú životy miliardy detí. Tvrdí to nová správa UNICEF, podľa ktorej je situácia nepredstaviteľne zúfalá. Najohrozenejšie sú India, Nigéria, Filipíny a mnohé štáty subsaharskej Afriky.

Odporúčanie

Zamysleli ste sa niekedy na tým, čo tu vlastne po nás ostane? Nemyslím teraz po vás ale po mne konkrétne, ale čo si o našej dobe budú pamätať budúce generácie a ako naše obdobie plné sociálnych médií a konšpirácií budú hodnotiť dejiny - ak teda nejaké budú? V texte Čo dnešné dáta povedia budúcim historikom sa nad tým zamyslel Chris Baraniuk pre BBC Future. A tento text je mojim dnešným odporúčaním.