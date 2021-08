Zverejnenie majetkových priznaní politikov sa opäť omešká

Majetkové priznania politikov by mali byť známe do konca roka.

22. aug 2021 o 12:23 SITA

BRATISLAVA. Zverejnenie majetkových priznaní politikov a ďalších verejných funkcionárov za rok 2020 sa oneskorí. Zvyčajne sa zverejňovali v nasledujúci rok začiatkom letných prázdnin.

Predseda parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Boris Susko (Smer) agentúre SITA povedal, že dokumenty o majetkových priznaniach by mali byť známe ešte tento rok.

„Robíme všetko pre to, aby to bolo oveľa skôr ako naposledy, ale presný termín nepoviem. Určite to bude tento rok,“ uviedol Susko. Majetkové priznania verejných funkcionárov za rok 2019 meškali dlhé mesiace. Zverejnenie sa očakávalo začiatkom júla 2020. Napokon sa tak stalo v apríli 2021.

Na otázku, čo sa urobilo pre to, aby sa celý proces urýchlil, poslanec Susko odpovedal, že sa najala externá firma. Podľa neho pomáha technicky aj personálne. „Urobili sme veľa krokov, ale stále sú nejaké technické problémy, ktoré riešime,“ dodal šéf výboru.

Problém nastal ešte v roku 2019, keď parlament prijal novelu ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Tá rozšírila počet ľudí v rôznych verejných funkciách, ktorí musia deklarovať svoje majetkové pomery parlamentnému výboru. Odbor komunikácie kancelárie parlamentu už dávnejšie informoval, že takto sa počet verejných funkcionárov zvýšil z približne 560 na viac ako 2 000.

Podľa zákona majetkové priznania podávajú napríklad prezident, poslanci parlamentu, ministri, šéfovia ústredných orgánov štátnej správy, sudcovia Ústavného súdu, vedenie Najvyššieho súdu, členovia Súdnej rady, generálny prokurátor, špeciálny prokurátor, verejný ochranca práv, štátni tajomníci, riaditeľ SIS, starostovia a primátori, župani, poslanci mestských a župných zastupiteľstiev, rektori verejných vysokých škôl.

Rovnako aj zástupcovia firiem s majoritnou účasťou štátu a ich dcérskych spoločností.