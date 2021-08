Koaličná rada nebude, očakávané rokovanie sa posúva

Premiér je na zahraničnej pracovnej ceste na Ukrajine.

23. aug 2021 o 12:27 TASR

BRATISLAVA. Koaličná rada v pondelok popoludní nebude, očakávané rokovanie sa posúva. Jedným z dôvodov je aj neprítomnosť premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), ktorý je na zahraničnej pracovnej ceste na Ukrajine.

Termín rokovania koaličnej rady po letnej prestávke očakávajú viacerí predstavitelia koalície budúci pondelok.

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš uviedol, že viacerí z koaličných lídrov v pondelok popoludní nemôžu prísť. Koaliční predstavitelia by sa mali teda stretnúť až o týždeň. Šipoš však nevylučuje, že v prípade potreby by si zvolali koaličnú radu aj tento týždeň.

Podpredseda Za ľudí a poslanec Juraj Šeliga to vidí podobne. V koalícii by sa mali podľa jeho slov venovať napríklad poslaneckým návrhom zákonov, ktoré by mali ísť na septembrovú schôdzu, ako aj jej priebehu.

Diskutovať by mohli aj o pokračovaní v reforme justície. "Rovnako sa chceme rozprávať o pripravenosti na tretiu vlnu a aktuálnom stave," dodal.

Šéfka klubu SaS Anna Zemanová poznamenala, že vzhľadom na termín predkladania poslaneckých návrhov do NR SR, ktorý je v utorok 31. 8., by sa mohla koaličná rada zísť mimoriadne na krátko ešte tento týždeň.

Vzhľadom na program viacerých zástupcov koalície však najskôr štvrtok. Naznačila, že partnerov bude možno informovať aj o výsledkoch stretnutia na Zemplínskej šírave v súvislosti s absenciou vodnej záchrannej služby na otvorených vodných plochách.

Sme rodina už viackrát avizovalo, že chce s partnermi hovoriť o situácii v rezorte vnútra a ministrovi Romanovi Mikulcovi (OĽANO). Pre hnutie je podľa jeho lídra Borisa Kollára dôležité vedieť, ako sa bude situácia riešiť, "prípadne rekonštruovať vedenie".

Predseda parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina) zas avizoval záujem riešiť nečinnosť niektorých ministerstiev pri riešení environmentálnej záťaže na Zemplíne. Očakáva sa, že koalícia bude hovoriť aj o otázke migrantov z Afganistanu a ďalších témach.