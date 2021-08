Prevenciou rakoviny krčka maternice je aj očkovanie, registrované sú tri vakcíny

Dôležitou súčasťou prevencie tohto typu rakoviny je aj očkovanie.

23. aug 2021 o 12:31 TASR

BRATISLAVA. Rakovina krčka maternice je každý deň na Slovensku diagnostikovaná dvom ženám. Dôležitou súčasťou prevencie tohto typu rakoviny je aj očkovanie.

V súčasnosti sú v krajine registrované tri vakcíny. Na sociálnej sieti to pripomenul Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Rakovinu krčka maternice spôsobuje ľudský papilomavírus. Po očkovaní bude imunitný systém pripravený HPV vírus rozpoznať a následne zničiť.

ŠÚKL vysvetľuje, že vakcíny proti HPV vírusu sa podávajú podľa dvoj alebo trojdávkovej očkovacej schémy. Počet dávok závisí od veku očkovaného a tiež od rozhodnutia lekára.

"Okrem rakoviny krčka maternice môžu niektoré vakcíny chrániť aj pred inými ochoreniami, ktoré spôsobuje HPV vírus, napríklad genitálne bradavice," spresnil ŠÚKL.

Zároveň zdôraznil, že najvyššiu mieru ochrany je možné docieliť pri očkovaní ešte pred začatím sexuálneho života, vakcíny proti HPV sú indikované pre dievčatá aj chlapcov od deväť rokov. "Vysoká miera ochrany bola preukázaná aj pri očkovaní vo veku do 26 rokov," dodal ŠÚKL.

Očkovanie je možné absolvovať aj vo vyššom veku, indikácia pre vakcíny nie je vekovo ohraničená.

"Klinické štúdie potvrdili, že niektoré vakcíny majú pri podaní do 45. roku života účinnosť až do 88,7 percenta, v závislosti od typu HPV vírusu. Vakcíny sa ako podporná liečba na posilnenie imunity môžu podávať aj ženám, ktoré už HPV infekciu prekonali," priblížil ŠÚKL.

Ministerstvo zdravotníctva spustilo od polovice augusta skríning rakoviny krčka maternice.

Od júla začali ženy vo veku 23 až 64 rokov dostávať poštou od zdravotných poisťovní pozvánku na bezplatnú preventívnu gynekologickú prehliadku, ktorej súčasťou je aj skríningové cytologické vyšetrenie krčka maternice. Pozvané ženy by sa mali s pozvánkou dostaviť k svojmu gynekológovi do šiestich mesiacov. Na preventívnu prehliadku spojenú so skríningom môžu ženy prísť aj bez pozvánky.