Mimoparlamentné KDH žiada vládu, aby prehodnotila opatrenia súvisiace s návštevou pápeža

Za neférové považujú, že na olympijskú hokejovú kvalifikáciu stačil negatívny test.

23. aug 2021 o 15:54 SITA

BRATISLAVA. Vláda by mala ešte raz prehodnotiť opatrenia súvisiace so septembrovou návštevou pápeža Františka. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa hnutia Lenka Halamová.

Podľa KDH sú aktuálne nastavené podmienky návštevy Svätého Otca na Slovensku neférové voči nezaočkovaným ľuďom a iba prehlbujú zbytočné napätie v spoločnosti.

Podľa hnutia je napríklad neférové, že na olympijskú hokejovú kvalifikáciu v interiéri štadióna Ondreja Nepelu môže prísť 7 500 divákov, pričom nemusia byť zaočkovaní a stačí im aj negatívny PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín alebo negatívny antigénový test nie starší ako 48 hodín. Na stretnutie s pápežom, ktoré sa koná v exteriéri, pritom môžu prísť iba zaočkovaní ľudia.

„Ak existuje cesta, ako umožniť aj nezaočkovaným občanom stretnúť sa s pápežom tak, aby bola zachovaná bezpečnosť všetkých účastníkov, vláda v spolupráci s odborníkmi by sa ju mali pokúsiť ešte raz nájsť," povedal predseda KDH Milan Majerský.

Situácii podľa neho neprospieva ani fakt, že kým na Slovensku platia pre stretnutie s hlavou rímskokatolíckej cirkvi prísne opatrenia, v susednom Maďarsku vláda všetky opatrenia uvoľnila. Nezaočkovaní Slováci sa tak doma stretnutia s pápežom zúčastniť nemôžu, hneď v susediacej krajine však áno. Podľa KDH sú tak podmienky pre masové podujatia veľmi nejednotné, nespravodlivo odlišné a vláda by mala zapracovať na ich zjednotení.