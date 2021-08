Dobré ráno: Majú očistiť prokuratúru, no viac sa zaoberajú sami sebou

Lipšicovi hrozí zníženie platu.

23. aug 2021 o 23:06 Jana Maťková, Peter Kováč, Viktor Hlavatovič

Vypočujte si podcast

Od ich zvolenia sa očakávala očista prokuratúry, no to, že si po polroku skočia do vlasov, čakal asi málokto.

Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku špeciálny prokurátor Daniel Lipšic konal nad rámec svojich kompetencii, a tak podal návrh na jeho disciplinárne stíhanie.

Niečo také sa na Slovensku ešte nestalo a okolo celého prípadu vládne poriadny chaos. Čo sa to vlastne medzi prokurátormi deje?

Jana Maťková sa pýta Petra Kováča, redaktora denníka SME.

Zdroj zvukov: TASR, SME

Krátky prehľad správ

Bývalá šéfka finančnej správy Lenka Wittenbergerová, obvinená v kauze Mýtnik 3, prijala úplatok v taške s vlasovou kozmetikou, píše portál Aktuality. Obálku s 50-tisíc eurami našla vraj až na druhý deň, peniaze si ponechala. Tašku jej dali na stretnutí František Imrecze a Michal Suchoba.

K vzniku protestov proti očkovaniu prispeli politici významnou mierou , tvrdí projekt Infosecurity.sk v spolupráci s Investigatívnym centrom Jána Kuciaka. Najviac sa v antivaxerských hnutiach angažovala ĽSNS, Smer či Republika. Strany sa podieľali aj na šírení falošných príbehov o vakcínach.

V Bratislave je zaočkovaných aspoň jednou dávkou vakcíny proti Covid-19 už 74 percent obyvateľov nad 50 rokov. keď sa z tejto vekovej kategórie rozhodne plne zaočkovať ešte jedno percento Bratislavčanov, podľa nového COVID automatu sa farba bratislavského okresu bude vždy znižovať o dva stupne.



Kontroly registračných pokladníc ukázali, že podnikatelia najčastejšie porušujú zákon tým, že neevidujú tržby. Kontrolóri uložili pokuty vo výške 34 890 eur.



Na Slovensku pracuje takmer 70-tisíc cudzincov, ide najmä o Ukrajincov, Srbov a Rumunov. Oproti obdobiu pred pandémiou sa ich počet znížil o 10-tisíc.

Odporúčanie

Fascinuje ma nahliadnuť do zákulisia čohokoľvek, vrátane výroby kultových filmov. Ako sa mení scenár na pľaci, čo filmu dáva samotné herecké obsadenie a aké vtipné príhody sa k natáčaniu viažu. Toto všetko vám poskytne moje dnešné odporúčanie, seriál The Movies that Made Us na Netflixe. Čo-to sa dozviete o tom, ako sa natáčal napríklad Die Hard, Jurský park, Pretty Woman či Forrest Gump.