Slúži vyše 120-tisíc ľuďom. Nemocnica vo Zvolene je aj tak na odstrel

ZVOLEN. Sedí na nemocničnej posteli a na pravej ruke má obväz s kanylou, do ktorej dostáva infúziu. Keď ju chce fotograf odfotiť, spôsobne si upraví blúzku s ružovými kvetmi a zapózuje.

Keď Emíliu Mikulášiovú zo Sebechlieb pred niekoľkými dňami doviezli do zvolenskej nemocnice s reumatickou artritídou, nemohla sa ani pohnúť. Teraz sa už teší, až pôjde domov. Starostlivosť v nemocnici si nevie vynachváliť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V minulosti pracovala v administratíve v krupinskej nemocnici. Pred mnohými rokmi to bola plnohodnotná nemocnica, dnes slúži len pre dlhodobo chorých.

Rovnaký osud hrozí aj zvolenskej nemocnici. V jej spádovej oblasti pritom žije vyše 120-tisíc ľudí a obsluhuje aj ľudí z ťažko dostupných detvianskych a krupinských lazov. Vo Zvolene tiež urobia toľko pôrodov ako v niekoľkonásobne väčšej Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici.

Aj tak však môže skončiť len ako komunitná nemocnica. Potom by v nej ležali najmä chronickí a dlhodobo chorí pacienti.

Prišla by o chirurgiu, pôrodnicu či oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM). Budovu, v ktorej oddelenie sídli, postavila nemocnica len pred troma rokmi z eurofondov. Schválilo jej to to isté ministerstvo zdravotníctva, ktoré teraz navrhuje, aby oddelenie zaniklo. Nemocnica by potom mala vrátiť peniaze.

"O tom, že máme byť komunitnou nemocnicou, sme sa dozvedeli len z medializovaných správ a informácií na internete," hovorí šéfka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá. Ministerstvo zdravotníctva jej vraj dopredu nič neoznámilo.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Koleno vám už všade neodoperujú. Slovensko čaká veľká redukcia akútnych nemocníc Čítajte

"Celá téma bola začatá veľmi nešťastne a neprofesionálne," tvrdí Veselá a upozorňuje, že takáto reforma sa podľa nej nemá spúšťať v dovolenkovom období.

Zmeny, ktoré by sa mali dotknúť aj zvolenského zdravotníckeho zariadenia, sú súčasťou optimalizácie siete nemocníc. V rámci nej chce ministerstvo pod vedením ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (OĽaNO) znížiť počet nemocníc, ktoré budú poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť, a naopak zvýšiť počet tých, ktoré sa budú starať o chronických a dlhodobo chorých pacientov.

Slovensko má totiž málo lôžok pre ľudí, ktorí potrebujú liečbu po operácii, majú chronické zdravotné komplikácie či sú dlhodobo chorí. Problém vzniká s predlžovaním veku dožitia a súvisiacim starnutím populácie na Slovensku.

K akútnym lôžkam, na ktorých ležia pacienti po úrazoch alebo s vážnymi ochoreniami, naopak krajina nemá dosť lekárov a sestier. Navyše sú roztrúsení vo veľa nemocniciach, a tak sa znižuje kvalita liečby.

O reformu nemocníc sa snažila aj Lengvarského predchodkyňa, ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, ktorú do funkcie v rokoch 2018 a 2019 nominoval Smer.

Jej reforma sa volala stratifikácia nemocníc. Keď ju však v roku 2019 chcela predložiť do parlamentu, postavil sa proti nej šéf Smeru Robert Fico. Kalavská na protest odišla z funkcie.

Dlhá cesta už do Zvolena, nieto do Bystrice

"Dobre by bolo, keby táto nemocnica zostala. Čo budeme všetci behať do Bystrice," reaguje Mikulášiová na možné preradenie Zvolena medzi komunitné nemocnice.

V takom prípade by jej s artritídou v tomto zdravotníckom zariadení nepomohli. Interné oddelenie by už neexistovalo a do nemocnice by musela cestovať o 20