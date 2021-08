Výbor prerokuje podnet na poslanca SaS pre fotku s Horalkami

Podľa ústavného zákona poslanci nesmú používať svoju osobnosť na reklamu.

24. aug 2021 o 11:52 TASR

BRATISLAVA. Výbor Národnej rady (NR) pre nezlučiteľnosť funkcií sa má zaoberať podnetom na poslanca Miroslava Žiaka (SaS), ktorý na sociálnej sieti uverejnil fotku s oblátkami Horalky.

Podal ho nezaradený poslanec Ondrej Ďurica, ktorý to považuje za propagáciu.

Žiak pre TASR reagoval, že o reklamu by išlo iba vtedy, ak by bol jeho status sponzorovaný. Podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov poslanci nesmú používať svoju osobnosť na reklamu.

Podľa Ďuricu poslanec propaguje oblátky len preto, "že jeho výrobca sa na adresu nezaočkovaných ľudí vyjadril, že majú sedieť doma".

"Propagovaním vybraného výrobcu poslanec znevýhodňuje nestranných poctivých podnikateľov, ktorí politické otázky verejne nekomentujú," uviedlo mimoparlamentné hnutie Republika, v ktorom Ďurica pôsobí.

Hnutie si myslí, že vládni nominanti propagujú spriaznené firmy a už nedokážu rozlišovať medzi ochranou verejného záujmu a súkromným obchodom.

Chcel vyjadriť solidaritu výrobcovi

Poslanec Žiak je podľa svojich slov prekvapený, že predstavitelia hnutia Republika vedia robiť právne analýzy, ktoré sú navyše podľa neho chybné.

"Ak by to malo byť porušenie zákona, musela by to byť platená reklama," reagoval pre TASR s tým, že má k dispozícii analýzy, ktoré to potvrdzujú.

"Bol to len status, kde som povedal, že mám na tieto cukrovinky chuť. To neznamená, že robím reklamu. Je niekoľko právnych analýz, ktoré hovoria, že ak chcete, aby to bolo reklamou, musí to byť platený status," doplnil.

"Chcel som si vyskúšať, ako budú odporcovia očkovania reagovať na jednoduchú vetu, že mám chuť na Horalku," priblížil Žiak, ktorý pripustil, že chcel vyjadriť aj solidaritu s výrobcom. Podľa jeho slov sa ukázalo, že odporcovia nedokážu reagovať racionálne a ich emócia je negatívna.

Reklama nie je presne definovaná

Predseda výboru Boris Susko (Smer-SD) reagoval, že ústavný zákon nehovorí jasne, čo reklama je. V zákone o reklame je podľa neho reklama špecifikovaná úzko.

"Je otázka, či to bude výbor vykladať širšie ako zákon o reklame," reagoval pre TASR.

V čase tvorby legislatívy neboli podľa neho sociálne siete ešte tak výrazne využívané. Výbor už v minulosti pri posudzovaní reklamy na sociálnych sieťach rozhodol tak, že pokiaľ nejde o sponzorovaný status, nebude sa to považovať za reklamu. Ku každému podnetu sa podľa Suska pristupuje jednotlivo.

"Treba posudzovať všetky okolnosti, podľa nich bude výbor posudzovať a môžu byť iné," skonštatoval v súvislosti s podnetom na Žiaka.