Za evakuáciu z Afganistanu ocenili vojakov a zamestnancov

Heger zdôraznil, že nešlo o ľahkú misiu.

24. aug 2021 o 11:49 SITA

BRATISLAVA. Vojaci a zamestnanci, ktorí sa podieľali na evakuácii občanov a spolupracovníkov Slovenskej republiky z Afganistanu si prevzali ocenenie.

Odovzdal im ho predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO), minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) aminister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS).

Celkovo ocenil minister obrany medailou za humanitárnu pomoc 24 osôb, ktoré sa podieľali na evakuácii z Afganistanu. Zároveň šéf rezortu diplomacie odovzdal zlatú plaketu ministra za významný prínos k napĺňaniu cieľov zahraničnej politiky kapitánovi vojenského leteckého špeciálu a veliteľovi zásahového tímu.

Za zabezpečovanie úloh spojených s humanitárnou pomocou pri evakuácii dostali medailu aj veľvyslankyňa Spojených štátov amerických na Slovensku Bridget Brink a veľvyslanec SR pri NATO Peter Bátor.

„Nevyslali sme vás na nejaké cvičenie ani na ľahkú misiu. Všetci, ktorí teraz sledujú situáciu v Afganistane, si dobre uvedomujú, že ste išli asi na najnebezpečnejšie miesto sveta a išli ste tam s rizikom a vedomím, že tá misia môže dopadnúť akokoľvek,“ povedal v príhovore premiér. Poďakoval tiež príslušníkom Ozborojených síl (OS SR) za roky pôsobenia v Afganistane. „Chcem, aby sme si aj v tomto momente spomenuli a nikdy nezabudli na tých, ktorí prišli v tom nasadení o život,“ dodal Heger.

Členovia vlády zdôraznili, že za úspechom slovenských vojakov pri evakuácii je dobrý výcvik.

„Aj preto prebiehajú tie cvičenia, za ktoré nás veľakrát, či už dezinformačná scéna, alebo niektorí pomýlení politici, kritizujú,“ uviedol minister obrany Naď. Pri evakuácii potvrdili vojaci a zamestnanci rezortu podľa Naďa svoju profesionalitu, odbornosť a odhodlanosť pomáhať občanom SR.

„Nebojím sa povedať, že ste v tejto operácii dosiahli taký malý zázrak. Operácia, na ktorú sme vás vyslali, bola od politického rozhodnutia plánovaná len 27 hodín,“ pokračoval minister obrany Naď s tým, že išlo o operáciu, ktorá bola náročná bezpečnostne, logisticky aj diplomaticky.

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok v príhovore povedal, že vojaci pri zásahu potvrdili význam a miesto OS SR v štáte a spoločnosti.

„Táto misia je učebnicovým príkladom úzkej profesionálnej spolupráce ozbrojených síl a diplomatickej služby. Vy ste nasadili život, ale tá misia by sa nepodarila bez komunikácie s partnermi, či už na mieste, alebo so zložkami tu na území Slovenskej republiky,“ uviedol a doplnil, že misia by nebola úspešná ani bez veľvyslankyne Spojených štátov amerických Bridget Brink a veľvyslanca pri NATO Petra Bátora.