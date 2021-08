Mimovládkam sa hlási o evakuáciu z Afganistanu asi 250 ľudí

Armádny špeciál evakuoval 24 osôb.

24. aug 2021 o 13:14 (aktualizované 24. aug 2021 o 13:48) SITA

BRATISLAVA. Približne 250 ľudí, ktorí sa potrebujú dostať na Slovensko a sú nejakým spôsobom s ním prepojení, sa hlási mimovládnym organizáciám Liga za ľudské práva a združeniu Mareena.

Pre agentúru SITA to povedala právnička a aktivistka Zuzana Števulová z Ligy za ľudské práva.

„Ako Taliban vstúpil do Kábulu, hlásia sa desiatky ľudí, ktorí sú už slovenskí štátni občania afganského pôvodu, ktorí tam majú rodiny a chceli by ich evakuovať na Slovensko, lebo sa o nich boja. Takisto tam máme ľudí, ktorí na Slovensku študovali a vrátili sa tam na prázdniny, teraz sa odtiaľ nevedia dostať, alebo napríklad dostali štipendium, mali si vybaviť vízum a povolenie na pobyt a teraz nevedia, či budú môcť vycestovať,“ povedala Števulová.

Firmy sa hlásia pomôcť s integráciou

Podľa nej v Afganistane sú tiež spolupracovníci slovenských neziskových organizácií, ktoré tam robili rôzne projekty.

Ako ďalej Števulová poznamenala, drvivá väčšina ľudí, ktorí sa hlásia, sú rodiny slovenských štátnych občanov.

„Teda ľudí, ktorí ešte v minulosti prišli na Slovensko aj pred desiatkami rokov. Máme tam aj lekára, ktorý žije na Slovensku 35 rokov a chcel by sem evakuovať svojich blízkych. Nie všetky osoby by nevyhnutne potrebovali azylové konanie alebo integračný proces po udelení medzinárodnej ochrany,“ uviedla Števulová.

Doplnila, že sa hlásia firmy, ktoré ponúkajú zamestnanie alebo pomoc s integráciou ľudí.

„Určite by sme vedeli pripraviť program pre ich bezproblémové začlenenie na Slovensku,“ podotkla.

Slovenské mimovládne organizácie Liga za ľudské práva a Mareena iniciovali minulý týždeň výzvu vláde, aby poskytla bezpečie ľuďom z Afganistanu.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) v pondelok 16. augusta povedal, že Slovensko sa rozhodlo poskytnúť azyl desiatim občanom Afganistanu. Armádny špeciál evakuoval 24 osôb, z toho 16 občanov Slovenska a osem občanov Afganistanu, ktorí pomáhali slovenským vojakom na misiách.

Zoznam ľudí politici evidujú

Korčok potvrdil, že jeho rezort eviduje zoznam s ľuďmi prepojených na Slovensko.

"K dnešnému ránu to bolo do 250 ľudí, ktorí sú v rôznych skupinách. Jedna z nich sú priami alebo vzdialení príbuzní občanov, ktorí majú afganský pôvod, ale získali tu v ostatných rokoch štátne občianstvo. Druha masívna skupina sú tí, ktorých prijímame od rôznych organizácií - vzdelávacie inštitúcie, univerzity, ktoré mali mnoho projektov rozvojovej pomoci," povedal minister.

Dodal, že vzhľadom na množstvo projektov pomoci pre Afganistan vznikli za uplynulé roky desiatky kontaktov, ktoré sa k nám hlásia cez mimovládky. Pripomenul, že SR každú žiadosť individuálne posúdi, každá osoba sa preveruje aj z hľadiska bezpečnosti.

Minister zopakoval, že rezort vie o jednej občianke SR, ktorá pôsobí mimo Kábulu a nežiada o evakuáciu. "V ostatných dňoch sa nám prihlásila ďalšia občianka. Je to manželka príslušníka členského štátu NATO, odchod z krajiny bude riešiť po strane manžela," ozrejmil.

Premiér komunikuje s partnermi

Naď nechcel hovoriť bližšie informácie o prípadnom vyslaní špeciálu. Ubezpečil, že v prípade potreby nie je problém ho vyslať. SR podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) o tom komunikuje s partnermi. Slovensko podľa neho nie je destináciou, kde by chceli ľudia skončiť, často je skôr tranzitnou krajinou.

"Musíme konať promptne, čakáme, či je potrebné, aby sme my vyslali lietadlo do Kábulu alebo do okolitých krajín na to, aby sme týchto ľudí vedeli evakuovať," doplnil.

Korčok informoval, že po 31. auguste, kedy by podľa dohody mali odísť z Afganistanu vojská USA, nastanú nové politické procesy, bude sa skúmať, akú politiku vykonáva hnutie Taliban.

Premiér vyhlásil, že momentálne sme v režime záchrany životov, a potom sa môžeme rozprávať o politických rozhodnutiach z hľadiska migrácie, ktoré sa budú riešiť na medzinárodnom poli. Predpokladá, že v priebehu niekoľkých týždňov sa začne riešiť otázka migračnej krízy.