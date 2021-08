Národný ústav detských chorôb získal nový prístroj na magnetickú rezonanciu

Vyšetrenia sa skrátia aj o polovicu.

24. aug 2021 o 13:29 TASR

BRATISLAVA. Národný ústav detských chorôb v Bratislave získal nový prístroj na magnetickú rezonanciu s unikátnou technológiou.

Tá umožní rozšíriť spektrum vykonávaných vyšetrení a tiež skrátiť čas vyšetrenia detí aj o polovicu.

Nové zariadenie symbolicky do prevádzky v utorok uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominiant OĽANO) so zástupcami nemocnice či zdravotných poisťovní.

"Kvalitné prístrojové vybavenie znamená aj kvalitnú diagnostiku a liečbu pacienta. Verím, že nová magnetická rezonancia zlepší starostlivosť o detských pacientov," uviedol minister. Rezort zdravotníctva vyhradilo na nákup prístroja viac ako dva milióny eur z kapitálových výdavkov.

Nový prístroj vyšetrenia detí zrýchli.

"Kým v minulosti napríklad vyšetrenie mozgu trvalo viac ako pol hodiny, nový prístroj nám umožní skrátiť tento čas na polovicu. Práca s deťmi je náročnejšia ako s dospelými a čím je vyšetrenie kratšie, tým ho deti ľahšie zvládnu. Zníži sa tak aj počet detí, ktoré sme predtým museli vyšetrovať v anestézii," spresnil riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.

Nová MR umožní urobiť celotelové vyšetrenie, čo uľahčí hľadanie tumorov a metastáz pri onkologických detských pacientoch.

"V minulosti sme museli MR tela robiť na viackrát, zvlášť hlavu, hrudník a ostatné časti tela. Trvalo to niekoľko dní. Prístroj nám umožní zosnímanie celého tela pacienta v priebehu 30 minút," opísal primár rádiologického oddelenia NÚDCH Štefan Pavlík.

Prístroj tiež umožní zobraziť celý muskuloskeletálny systém, teda aj všetky kĺby. Prístroj zobrazí aj celú brušnú dutinu, čo bude mať význam pri vyšetreniach tráviaceho traktu a ochoreniach čriev.

Predtým na takého vyšetrenia museli byť deti posielané na iné pracoviská. Benefitom prístroja je aj lepší obraz.

"Predtým sa možno jemné zmeny na mozgu nezobrazovali. Napríklad, čo sa týka epilepsie, pacientov sme niekedy posielali na vyšetrenia do Prahy do špecializovaných centier. Teraz ich už vyšetríme aj u nás," dodal primár.

Prístroj by mal detským pacientom začať naplno slúžiť od budúceho týždňa. Umožniť by mal zrýchlenie vyšetrení, a teda aj zvýšiť počet vyšetrených detí. "Za týždeň sme vedeli vyšetriť 50 pacientov. Teraz predpokladám, že to bude 75 až 80 pacientov," skonštatoval Pavlík.