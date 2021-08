Koaliční poslanci sa nezhodujú v tom, či prijať ďalších Afgancov

Marcinková hovorí, že sa jej zdá nezodpovedné povedať od stola, či pomôcť desiatim, dvanástim, alebo sto Afgancom.

24. aug 2021 o 15:12 SITA

BRATISLAVA. Koaliční poslanci sa rozchádzajú v názore, či by Slovensko malo prijať viac ako desať ľudí z Afganistanu, na ktorých sa dohodla vláda. Vyplýva to z vyjadrení zákonodarcov, ktorých oslovila agentúra SITA.

György Gyimesi (OĽaNO) považuje desať ľudí za dostatočný počet. Podľa Vladimíry Marcinkovej (Za ľudí) nejde o adekvátnu pomoc. Milan Laurenčik (SaS) by pomohol „trošku vo väčšej miere“.

Zasadne koaličná rada

O pomoci ľuďom z Afganistanu bude zrejme rokovať koaličná rada. Predseda parlamentu a líder strany Sme rodina Boris Kollár v nedeľu 22. augusta na sociálnej sieti napísal, že kým bude Sme rodina vo vládnej koalícii „nedovolí navyšovať už odsúhlasený počet 10 a akékoľvek snahy koaličných partnerov o navýšenie uvedeného čísla budeme vetovať“.

Poslanec György Gyimesi uviedol, že jeho postoj vo veci prijatia ďalších Afgancov sa dlhodobo nemení.

„Tvrdím, že vojna v Afganistane nebola vojnou Slovenskej republiky. O utečencov by sa mali starať tí, ktorí tento konflikt 20 rokov živili. Považujem desať Afgancov spolu s rodinami za dostatočný počet, ktorý by som už ďalej nenavyšoval,“ vyjadril sa Gyimesi.

Rozhodnutie od stola

Predsedníčka parlamentného výboru pre európske záležitosti Vladimíra Marcinková si myslí, že za jeden stôl by si mali sadnúť zástupcovia slovenskej diplomacie, ministerstva vnútra a premiér a objektívne posúdiť možnosti pomoci čo najväčšiemu počtu ľudí.

„Od stola povedať, či desať, dvanásť, sto, alebo dvesto sa mi zdá nezodpovedné. Som presvedčená, že máme určite väčšie možnosti, ako je pomoc desiatim jednotlivcom,“ poznamenala.

Nevie si vysvetliť, prečo by Slovensko malo prijať desať ľudí, a nie viac. „Považujem to za nejaké gesto, ktoré chcela vláda spraviť, ale určite to nepovažujem za adekvátnu pomoc,“ dodala.

Slovensko sa rozhodlo poskytnúť azyl desiatim

Podpredseda parlamentu Milan Laurenčík povedal, že na výške pomoci by sa mali dohodnúť všetci štyria lídri koaličných strán.

„Keby to záležalo na mne, snažil by som sa v maximálnej možnej miere pomôcť ľuďom, ktorí vyhovujú našim azylovým zákonom a aj trošku vo väčšej miere ako kvótou, o ktorej sa hovorí,“ vyjadril sa Laurenčík.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) v pondelok 16. augusta povedal, že Slovensko sa rozhodlo poskytnúť azyl desiatim občanom Afganistanu. Armádny špeciál evakuoval 24 osôb, z toho 16 občanov Slovenska a osem občanov Afganistanu, ktorí pomáhali slovenským vojakom na misiách.