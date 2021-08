Dobré ráno: Čo hovorí vyšetrovanie o úplatkoch Pčolinského

Vyšetrovanie bývalého šéfa tajných môže končiť.

24. aug 2021 o 23:21 Tomáš Prokopčák, Roman Cuprik, Nikola Šuliková Bajánová

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=ftmvg-10c1a63-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Zdá sa, že vyšetrovanie sa blíži ku koncu. A aj keď obhajoba hovorila o pomalom vyšetrovaní, v skutočnosti trval zber dôkazov v kauze bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského iba päť mesiacov.

Policajti majú svedkov, majú dôkazy a otázkou teraz je, či Pčolinský obvinený z prijímania i dávania úplatku bude súdený a odsúdený.

Aký je vývoj v kauze, ktorý spustil koaličnú krízu a otriasa stoličkou ministra vnútra?

Tomáš Prokopčák sa pýta Romana Cuprika.

Krátky prehľad správ

Bývalý minister pôdohospodárstva Ján Mičovský kritizuje svojho nástupcu Samuela Vlčana, pustil sa aj do Igora Matoviča. Prekáža mu, že na agrorezorte sa prepúšťajú ľudia, a to nedôstojne. Matovičovi zase odkázal, že mu po poslednom vzájomnom rozhovore prestáva rozumieť.

Za evakuáciu z Afganistanu ocenil premiér vojakov a zamestnancov. Eduard Heger povedal, že išli na momentálne asi najnebezpečnejšie miesto na svete a s tým, že to môže dopadnúť akokoľvek.

Ak by sa rozhodlo o očkovaní treťou dávkou vakcín proti koronavírusu, štát má dostatočné zásoby vakcín. Tvrdí to ministerstvo zdravotníctva, ktoré stále prehodnocuje, či sa bude očkovať treťou dávkou: čaká na výsledky odborných štúdií, Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej liekovej agentúry.

Zamestnávatelia od Úradu verejného zdravotníctva žiadajú, aby jasnejšie vysvetlil pandemické opatrenia. Nie je totiž jasné, či firmy môžu kontrolovať svojich zamestnancov, či sú zaočkovaní a povedať im, že bez očkovania nemôžu do prevádzok. Môže sa tak stať, že do reštaurácie budú môcť len zaočkovaní hostia, no obsluhovať ich budú nezaočkovaní zamestnanci.

Briti priznali, že z Afganistanu sa nepodarí evakuovať každého. Krajiny si tak musia určiť priority, pričom operáciu asi nebude možné ukončiť do konca augusta. Taliban pritom už Spojencom odkázal, že ak zahraniční vojaci zostanú v krajine aj po auguste, bude to považovať za vojenskú okupáciu a podľa toho sa aj zariadi.

Odporúčanie

A moje dnešné odporúčanie je trochu sebecké: je ňou klasika najklasickejšia, Duna od Franka Herberta. A keď už sa do čítanie tohto sci-fi eposu pustíte, pustite si rovno aj náš nový podcastový knižný klub, kde Dunu spoločne so Simonou Dulajovou z podcastu Dve baby o vede a Ondrejom Podstupkom čítame. Každý týždeň spoločne aj s našimi poslucháčmi prečítame sto strán slovenského prekladu, podcast vychádza každú nedeľu.