Po požiari kamióna je obmedzená premávka na diaľnici z Česka

Išlo o požiar návesu kamióna prevážajúceho nealkoholické nápoje.

25. aug 2021 o 8:24 TASR

BRATISLAVA. Na diaľnici D2 v smere z Kútov do Malaciek horel kamión. Doprava v smere z Českej republiky do Bratislavy je presmerovaná do jedného jazdného pruhu.

V stredu ráno o tom informovali z Operačného strediska Hasičského a záchranného zboru v Bratislave.

Požiar hasičom nahlásili krátko po 6.00 h. "Po príjazde hasičskej jednotky bolo zistené, že ide o požiar návesu kamióna prevážajúceho nealkoholické nápoje. Hasiči majú momentálne požiar lokalizovaný a pracujú na jeho likvidácii," uviedlo operačné stredisko.

Z miesta požiaru nie sú hlásené žiadne zranené ani usmrtené osoby.