Vláda odvolala štátnu tajomníčku Kumanovú, dôvod nevie

Kumanovú nahradí Leščáková.

25. aug 2021 o 13:38 (aktualizované 25. aug 2021 o 15:46) TASR, SITA

BRATISLAVA. Šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová nepovedala Zuzane Kumanovej dôvod jej odvolania z postu štátnej tajomníčky ministerstva kultúry.

Kumanová sa ani nestretla s výhradami k svojej práci či k svojim odborným názorom. Vyhlásila to Kumanová v reakcii na svoje stredajšie odvolanie. Vo vnútrostraníckych diskusiách zastávala podľa svojich slov neutrálny postoj, no niektoré diskusie boli podľa nej za čiarou.

Kumanová dôvod nevie

"Dôvod nebol pomenovaný ani nikdy neboli výhrady k mojej práci alebo k tomu, aké odborné názory by som tu zastávala. Aj interpretácia, že pani Leščáková príde realizovať témy, ktoré sa viac týkajú vzdelávania, tak s tým, že toto by sa malo posilniť na ministerstve kultúry, som sa predtým nestretla," povedala Kumanová novinárom. O svojom odchode sa dozvedela na stretnutí s Remišovou.

Kumanová sa necíti kompetentná vyjadrovať sa k vnútrostraníckym problémom. Z pozície štátnej tajomníčky bola členkou predsedníctva bez hlasovacieho práva, niektoré predsedníctva boli podľa nej veľmi búrlivé. Nemyslí si, že bola odvolaná pre svoje konkrétne názory.

"Zostávala som veľmi neutrálna v rozhodnutiach, ktoré sa diali na predsedníctve. Nemala som hlasovacie právo, ale niektoré skutky a formulácie, a diskusie sú naozaj za čiarou," dodala.

Mrzí ju, že pri politických rozhodnutiach nie je odbornosť na prvom mieste. "Je to výsledok dohody a koaličného rozhodnutia, a rozhodnutia Veroniky Remišovej," zdôraznila Kumanová. Teší ju podpora a list, ktorým sa rómske osobnosti obrátili na premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).

"Za deväť mesiacov sa nám podarilo jednak ukončiť výzvu a začať implementáciu projektov na kultúrno-kreatívne centrá, jednak rozbehnúť výzvu na regionálnu kultúru," spresnila s tým, že mala na starosti aj štátny jazyk a národnostné menšiny. Podieľala sa tiež na príprave strategických dokumentov.

Kumanová ešte nevie, kde bude profesijne ďalej pôsobiť, má podľa svojich slov niekoľko pracovných ponúk, ponúkajú jej participáciu na rôznych projektoch.

Kolíková nesúhlasí s odvolaním

Ministerka spravodlivosti a Remišovej oponentka v strane Za ľudí Mária Kolíková sa nezúčastnila tej časti rokovania vlády, ktorá sa mala návrhu na odvolanie Kumanovej venovať. Zatiaľ nepovedala, ako bude ďalej jej frakcia v rámci strany postupovať.

"Som presvedčená o tom, že naozajstným dôvodom na odvolanie Zuzany Kumanovej ako štátnej tajomníčky ministerstva kultúry je to, že mala iný názor ako pani predsedníčka na otázky, ktoré súvisia so samotnou stranou Za ľudí," skonštatovala Kolíková.

Podobne to podľa nej bolo aj pri výmene Tomáša Lehotského ako vedúceho kancelárie strany a Romana Krpelana ako generálneho manažéra strany.

Kolíková odvolávanie Kumanovej vníma ako osobné rozhodnutie Remišovej. Poznamenala však, že ako štatutárka strany má Remišová na podanie takéhoto návrhu priestor aj v zmysle koaličnej zmluvy. Kumanovú však Kolíková považuje za odborníčku a myslí si, že by bolo dobré mať ju vo vláde.

Kolíková priznala, že posledné udalosti s odvolávaniami štátnych tajomníkov z jej strany a následne zo strany Remišovej sú istou šachovou partiou.

Stále je presvedčená o potrebe mimoriadneho snemu, ktorý by zaujal stanovisko aj k vedeniu strany.

Ostatní členovia vlády sa pri téme personálnej výmeny odvolávali na koaličnú dohodu nespochybňovať nominácie iných strán.

Matovič nebude vstupovať do nominácie

Jednu šikovnú ženu strieda na poste štátnej tajomníčky ministerstva kultúry druhá, myslí si minister financií a šéf OĽaNO Igor Matovič.

"Pani Kumanovú mám rád, myslím si, že je to veľmi šikovný človek, ale rovnako musím povedať, že mám rád Vierku Leščákovú, takže si myslím, že veľmi dobrú štátnu tajomníčku strieda veľmi dobrá štátna tajomníčka,“ povedal Matovič.

Zdôraznil, že nebude vstupovať do nominácie strany Za ľudí a rozhodnutia jej predsedníčky Remišovej, ktorá výmenu iniciovala.

"Koaličná dohoda hovorí jasne o tom, že si nekádrujeme navzájom nominácie,“ upozornil Matovič. Dodal, že personálnu zmenu odsúhlasili všetci prítomní ministri na vláde.

Splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity Andrea Bučková na sociálnej sieti uviedla, že Kumanová bola doteraz najvyššie postavenou Rómkou v štátnej správe a jedinou Rómkou, ktorá sa zúčastňovala na rokovaniach vlády, keď zastupovala ministerku kultúry.

"Je mi ľúto, že tento post dnes opúšťa," uviedla Bušková s tým hlboko si váži a je vďačná za spoluprácu najmä pri príprave Stratégie pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030.

"Vďaka jej zainteresovanosti a osobnému nasadeniu sa do uznesenia vlády dostala aj úloha pre ministerstvo kultúry vypracovať do konca roka 2021 Víziu rozvoja rómskej kultúry, jazyka a podpory identity a akčný plán," spresnila Bučková.

Vláda vymenovala novú tajomníčku

Kumanovú odvolal vládny kabinet z postu štátnej tajomníčky na stredajšom zasadnutí. Vláda zároveň odobrila vymenovanie jej nástupkyne, podpredsedníčky Za ľudí Viery Leščákovej.

Kumanová nastúpila na post štátnej tajomníčky v októbri 2020 po tragicky zosnulom Vladimírovi Dolinayovi, prioritne sa venovala menšinovej a regionálnej kultúre.

O odvolanie Kumanovej požiadala ministerku kultúry Natáliu Milanovú (OĽaNO) Remišová. Svoj krok komentovala tým, že rozhodnutie o výmene na pozícii štátnej tajomníčky ministerstva kultúry patrí v zmysle koaličnej dohody do kompetencie strany Za ľudí.