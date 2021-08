Zmeny účasti na podujatiach s pápežom boli nepriechodné, tvrdí KBS

Zaregistrovaných na podujatia s pápežom je okolo 33-tisíc ľudí.

25. aug 2021 o 15:15 TASR

BRATISLAVA. Na septembrové podujatia počas návštevy Svätého Otca na Slovensku je zatiaľ zaregistrovaných okolo 33 000 ľudí.

Pre TASR to v stredu potvrdil hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zmeny boli nepriechodné

Súvisiaci článok Biskupi zverejnili podmienky a pravidlá pre podujatia s pápežom Čítajte

V Prešove je zaregistrovaných okolo 10 000 ľudí, v Košiciach sa číslo pohybuje okolo 7000. Najväčší záujem zo strany ľudí je o Šaštín. Zaregistrovaných je tam podľa slov Kramaru okolo 16 000 ľudí.

Hovorca KBS poznamenal, že celkovo je zatiaľ záujem ľudí nižší. "Povzbudzujeme, aby si to ľudia nenechali na poslednú chvíľu," povedal.

Zároveň hovorca KBS potvrdil, že na zmenu podmienok, aby na podujatia s hlavou katolíckej cirkvi mohli prísť aj iní ľudia ako len tí zaočkovaní, sa pýtali viackrát ešte pred spustením registrácie.

"Viackrát nám bolo jednoznačne povedané, že to nie je možné," uzavrel Kramara.

O zmenách neuvažujú

Nad zmenami podmienok účasti občanov na návšteve pápeža na Slovensku sa aktuálne neuvažuje, povedal to premiér Eduard Heger (OĽANO). Neuvažuje o tom ani minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Minister hospodárstva Richard Sulík by nastavené pravidlá pri návšteve pápeža nemenil, podľa neho bolo jasne povedané, že s pápežom sa môžu stretnúť iba plne zaočkované osoby a pravidlá by už „počas hry“ nemenil. „Ak však premiér príde s návrhom zmeny, my sa o zem hádzať nebudeme,“ dodal.

Naopak minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) si myslí, že pri návšteve pápeža by nemusel byť problém vyčleniť sektory pre ľudí, ktorí nie sú plne zaočkovaní. Minister práce však zdôraznil, že ide o jeho osobný názor a plne rešpektuje dohodu ministra zdravotníctva, Vatikánu a Konferencie biskupov Slovenska. „Ak by sme vzhľadom na nahlásené počty účastníkov uvažovali o prehodnotení, ja by som sa tomu nebránil,“ doplnil šéf rezortu práce.

Pápež František na septembrovej návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otcap