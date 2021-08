Dobré ráno: Očkovacie tempo nestačí a tretia dávka nás nespasí

V očkovaní sme podpriemerní.

25. aug 2021 o 15:54 Nikola Šuliková Bajánová, Jana Maťková, Adam Blaško

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=wzhti-10c3026-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Na dosiahnutie 85% zaočkovanosti chýba na Slovensku ešte asi dva a pol milióna podaných dávok.

Zdá sa, že drvivá väčšina tých, ktorí sa zaočkovať chceli, tak už urobili.

Pápež, dovolenky, ani lotéria nevyprodukovali výrazný nárast v záujemcoch o vakcíny a tak ostáva otázkou, aká tretia vlna nás čaká.

Nielen to sa Nikola Šuliková Bajánová pýta lekára Univerzitnej nemocnice Bratislava Petra Sabaku.

Zdroj zvukov: TasrTV

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Počet okresov, kde podiel zaočkovaných ľudí nad 50 rokov dosahuje 60 percent, rastie. Premiér Eduard Heger hovorí, že práve počet nezaočkovaných ľudí nad 50 rokov rozhodne o tretej vlne pandémie. Občanom odkazuje, že inú cestu k životu bez obmedzení ako očkovanie, nemáme.

Bývalý námestník generálnej prokuratúry Peter Šufliarsky zavádzal, keď opisoval obsah komunikácie s Marianom Kočnerom aj okolnosti, za akých sa diala. Vyplýva to zo správ, ktoré si vymenili v rokoch 2016 a 2017, na ktoré sa vďaka takzvanej Kočnerov knižnici pozrel denník SME. Šufliarsky pôvodne vylúčil, že kontakt inicioval on. V tomto období však minimálne päťkrát sám konverzáciu vyvolal. Šufliarsky stále pôsobí na generálnej prokuratúre ako radový prokurátor a odmieta, že by bol Kočnerovým dôverníkom.

Vláda odvolala štátnu tajomníčku ministerstva kultúry Zuzanu Kumanovú. Ministerka Natália Milanová predložila na vládu návrh na jej odvolanie po tom, ako ju o to požiadala predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. Ministerka tak urobila aj napriek žiadosti zástupcov rómskej občianskej spoločnosti, ktorí s odvolaním nesúhlasia. Nástupkyňou Kumanovej sta stala Viera Leščáková.

Transparency International Slovensko podalo správnu žalobu v súvislosti s koronaúvermi. Už od mája minulého roka sa totiž neúspešne snažia zistiť, komu štát poskytol koronaúvery či garancie. Podľa zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením Covid-19 túto pomoc sprostredkúvajú štátna Eximbanka, Slovenská záručná a rozvojová banka a jej dcérsky Slovak Investment Holding. Celková výška tejto pomoci sa doposiaľ vyšplhala na vyše miliardu eur.

Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét, na základe ktorého seniorom v septembri vyplatia príspevok v hodnote 10 000 rubľov, čo je zhruba 135 eur. Podľa kritikov ide o pokus Putinovej strany Jednotné Rusko kúpiť si podporu voličov pred septembrovými voľbami do Štátnej dumy.

Odporúčanie

Október, 1983, mestečko Hawkins, Indiana. Že vám to niečo hovorí? Áno, reč je o mestečku zo seriálu Stranger Things a presne s ním súvisí aj dnešné odporúčanie. Podcast Rebel Robin: Surviving Hawkins vás vráti späť na scénu a aspoň na pár chvíľ zabaví napínavým príbehom pri čakaní na ďalšiu sériu seriálu.