Členovia rady RTVS kritizujú zmenu vyjadrení o zámere očkovacej lotérie

Relácia zatiaľ neprispieva k výraznému zvyšovaniu zaočkovanosti.

26. aug 2021 o 16:05 TASR

BRATISLAVA. Ak by sa prostredníctvom očkovacej lotérie podarilo naplniť deklarovaný zámer prispieť k zvýšeniu zaočkovanosti, dali by sa "prižmúriť oči" nad morálno-etickým problémom, ktorý vysielanie programu v jeho začiatkoch prinieslo.

Pri najnovších vyjadreniach tvorcu celej myšlienky sa však natíska otázka, aký je skutočný zmysel a zámer programu.

Pri hodnotení relácie Byť zdravý je výhra to na rokovaní Rady RTVS uviedol podpredseda orgánu dohľadu verejnoprávneho média Martin Kákoš.

Reagoval na informácie, že relácia zatiaľ neprispieva k výraznému zvyšovaniu zaočkovanosti populácie proti ochoreniu COVID-19 a v tejto súvislosti i na slová ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ktorý po stredajšom rokovaní vlády povedal, že lotéria nikdy nebola ohlásená ako prostriedok na zvýšenie zaočkovanosti, ale ako prostriedok na odmenu zaočkovaných.

„Je to čudesné salto mortale,“ poznamenal Kákoš k týmto vyjadreniam, poukazujúc na rozpor s pôvodnými vyhláseniami označujúcimi program za jeden z nástrojov, ktoré majú prispieť k zvýšeniu zaočkovanosti.

Hushegyiová by program zastavila

Právny expert rady Tomáš Caban poznamenal, že už samotný formát postavený na žrebovaní finančných prémií pre zaočkovaných nemá potenciál osloviť tých, ktorí sa doteraz nedali zaočkovať či s očkovaním váhajú.

„A zarytí antivaxeri budú po tejto relácii ešte zarytejší,“ doplnil ho člen rady Ján Uličiansky.

Členka rady Dóra Hushegyiová priznala, že ak by to bolo na jej osobnom rozhodnutí, program by zastavila.

"Verejné prostriedky, ktoré sú určené na výhry, by sa efektívnejšie minuli v školstve, zdravotníctve či kultúre,“ upozornila.

S ďalšími členmi rady však ocenila, že i napriek defektom pôvodného nápadu a parametrov relácie zo strany zadávateľa a rovnako krátkosti času na realizáciu dokázal RTVS vytvoriť reláciu, ktorá prostredníctvom dokrútok a príbehov zaočkovaných prináša aj edukačný rozmer a propaguje význam vakcinácie.

Reláciu hodnotia v dvojtýždňovej periodicite

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník skonštatoval, že už od začiatku bolo jasné riziko projektu, nazdáva sa však, že ak táto relácia práve prostredníctvom skutočných príbehov respondentov pomôže zvýšiť čo i len v malej miere počet zaočkovaných a zmierniť negatívne dosahy tretej vlny pandémie, má zmysel.

„Rovnako ako má zmysel diskutovať o téme pandémie a prinášať v debatách vecnú konfrontáciu názorov o prijímaných opatreniach. RTVS musí k zaočkovaným i nezaočkovaným pristupovať rovnako,“ zdôraznil Rezník.

Rada RTVS ešte pred spustením relácie prijala uznesenie, že reláciu bude hodnotiť v dvojtýždňovej periodicite. Predseda rady Igor Gallo informoval, že v doterajšom priebehu vysielania dostala rada k relácii štyri podnety od verejnosti.