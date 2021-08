Nákup testerov na drogy Sakovej nevyšiel. Mikulec chce reparát

Polícia nájde zdrogovaných vodičov väčšinou len náhodou.

29. aug 2021 o 19:44 Peter Kováč

BRATISLAVA. Mal to byť párminútový proces. Policajt by zastavil vodiča, urobil by mu rýchly výter z úst a pásik s odobranou vzorkou by vložil do malého prístroja.

Na displeji by sa po chvíli zobrazilo, či je dotyčný pod vplyvom marihuany, amfetamínu, či kokaínu.

Veľký nákup testerov na drogy za 4,6 milióna eur vypísala niekdajšia ministerka vnútra za Smer Denisa Saková (dnes Hlas) v októbri 2019. Polícia mala využívať 450 prístrojov, ku ktorým chcela nakúpiť rovno aj 135-tisíc jednorazových testov, do niekoľkých týždňov.

„Ak nameraná hodnota bude pozitívna, tak pôjde dotyčný zadržaný aj na odber krvi," zastrájala sa Saková s tým, že Slovensko je jednou z posledných krajín, ktorá testery na drogy nemá.

Z nákupu však nič nie je, ministerstvo vnútra najnovšie navrhuje zmeny v zákone, ktoré majú umožniť policajtom testovať na alkohol a drogy nielen vodičov na cestách. Po novom by mohli otestovať aj ľudí pri spisovaní zápisníc či svedeckých výpovedí.