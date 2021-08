Mimóza: Volajú vám z lotérie? Takto sa odpovedá na otázky

Vypočujte si letný špeciál podcastu Mimóza.

28. aug 2021 o 9:04 Adam Blaško, Nikola Šuliková Bajánová, Jana Kovalčíková, Lenka Libjaková

Sú dve. Herečky, jedna z národného divadla a druhá z undergroundovej nezávislej scény. Jana Kovalčíková a Lenka Libjaková. A komentujú: správy z domova aj zo sveta, ale tak trochu inak. Podcast Mimóza prináša pozitívny a niekedy aj trošku dekadentný pohľad na život.

Témy špeciálnej letnej Mimózy

Niekde to je v 18-tich, inde v 24-roch a u nás? U nás to je takmer v 31 rokoch. V Európe opúšťajú rodinné hniezdo mladí ľudia v rôznom veku, niekde je to skôr a inde neskôr. Dokonca ako v prípade Slovenska, pomerne neskoro. Dlhšie doma podľa prieskumu Eurostatu ostávajú už len Chorváti. Nie je to však iba o pohodlnosti, lenivosti, či neschopnosti. Za to, že u rodičov ostávame aj o päť rokov dlhšie, ako je v Európskej únii bežné, podľa odborníkov môže aj situácia na realitnom trhu na Slovensku. Problémom je najmä absencia nájomného bývania. Čo však platí pre všetky krajiny bez rozdielu, bez podmienok bývania, príjmu, vzdelania a tak ďalej? V takzvaných mama hoteloch ostávajú v každom štáte žiť dlhšie muži.

Európska komisia vyzvala všetky krajiny Európskej únie, aby prijali viac ľudí z Afganistanu. Okrem bývalých diplomatov a miestnych zamestnancov s rodinami existujú podľa Komisie aj ďalšie skupiny, ktoré potrebujú pomoc, ako napríklad aktivisti za ľudské práva a novinári. „Ide aj o ochranu dievčat a žien," povedala eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová s apelom. Dôležité je podľa nej zaistiť utečencom legálnu, riadnu ochranu v rámci tohto programu, aby sa nevydávali na nebezpečné cesty, pri ktorých prevádzači budú využívať ich núdzu.

Po prvom kole žrebovania, ktorého neslávne slávny záver pozná už hádam aj celé Slovensko, sa podarilo v očkovacej lotérii v nedeľu obdariť hneď štyroch ľudí. Dovedna vyhrali 900-tis. eur. Organizátori po prvom kole zmenili podmienky lotérie tak, aby bola inkluzívnejšia a zvyšovala šance na úspech tým, ktorým sa štáb počas prenosu dovolá. Do akej miery je súťaž skutočne inkluzívna, môžeme stále len tipovať. Lotéria pokračuje a neostáva nám nič iné, ako len dúfať, že to sú skutočne dobre minuté verejné peniaze.