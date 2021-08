Na Slovensku by mala zaniknúť dvojzmenná prevádzka škôl

V krajine je 49 škôl, kde takáto prevádzka funguje, podľa Gröhlinga je to neuveriteľné.

27. aug 2021 o 12:10 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje odstrániť dvojzmennú prevádzku škôl. Potvrdil to šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) s tým, že aktuálne je na Slovensku 49 škôl, kde funguje dvojzmenná prevádzka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"V roku 2021 to je absolútne neuveriteľná vec. Musíme si klásť otázku, čo s tým budeme reálne robiť," povedal minister školstva. Ako priblížil, najviac škôl s dvojzmennou prevádzok je v Prešovskom kraji, kde ich je 26. Nasleduje Košický kraj s 21 školami a v Nitrianskom a Žilinskom kraji je zhodne po jednej takejto škole.

"Týka sa to 4301 detí," priblížil minister školstva. Najvýraznejšie je to v obciach Jarovnice v okrese Sabinov, Lomnička v okrese Stará Ľubovňa a v Bystranoch v Spišskonovoveskom okrese. V Jarovniciach a Lomničke sa to podľa slov ministra školstva dotýka zhodne okolo 300 detí, v Bystranoch je to do 300 detí.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ministerstvo predstavilo systémovú stratégiu na zníženie opakovania ročníka Čítajte

V rámci plánu obnovy rezort školstva začlenil alokáciu vo výške 29 miliónov eur na odstránenie dvojzmennej prevádzky. "Tieto finančné prostriedky budú investované do výstavby, prestavby alebo dostavby základných škôl, aby sa odstránila dvojzmenná prevádzka," konkretizoval minister školstva. Ako ďalej priblížil, začiatok riešenia tohto problému je naplánovaný na začiatok budúceho kalendárneho roku.

Na ministerstve je vytvorený tím, ktorý sa bude venovať dvojzmennej prevádzke a výstavbe v rámci plánu obnovy. Podľa ministra už teraz komunikujú s jednotlivými starostami a riaditeľmi škôl a rozprávajú sa o možnostiach. Podľa jeho slov aj dvojzmenná prevádzka na základných školách určitým spôsobom napomáha k tomu, že deti opakujú ročník.