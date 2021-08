Ako Prešporák učil Japoncov lyžovať

Mysleli sme si, že lietanie už nemôže byť horšie, až kým neprišiel covid. Slávne Camino sa dá ísť aj na Slovensku. Mýty o Luníku IX. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

27. aug 2021 o 15:59 The Slovak Spectator

1. Na letiskový striptíz a zahodené parfémy sme si zvykli. Mysleli sme si, že cestovanie lietadlom už nemôže byť horšie ako po teroristických útokoch. A potom prišiel covid: Who would have thought flying could be made any more miserable

2. Pred sto rokmi objavili jaskyňu, odvtedy Demänovskú dolinu objavuje celý svet: From grazing sheep to internationally recognised resort. Demänovská Dolina marks 100 years of tourism

3. Ako si vybrať, v ktorom meste sa ubytovať vo Vysokých Tatrách? Záleží od túr, ktoré plánujete podniknúť: Blog: The ultimate guide to where to stay in the High Tatras

4. Boj proti Covidu vyžaduje obetu, trpezlivosť a patriotizmus, píše americká veľvyslankyňa na Slovensku: We've got the key to winning the fight of our generation

5. Luník IX ako prominentné bývanie v zelenom prostredí altruisticky darované Rómom je jeden z mýtov, ktoré kolujú o nepopulárnom sídlisku: Luník IX. The infamous, misunderstood housing estate Pope Francis plans to visit

6. Školy čaká ťažký rok, prepínanie medzi prezenčnou a online výučbou bude bežné: Ready for hybrid teaching? Schools will be switching between online and in-person education

7. V 2018 ju zachvátil požiar, teraz je zrekonštruovaná. Odborníci sa bránia kritike obnovenej kaviarne na Hlavnom námestí: Art Nouveau attraction at heart of Bratislava restored after fire

8. Filmárka, ktorá natočila dokument o Ficovi, teraz uspela na medzinárodnom festivale s filmom o námorníkovi: Slovak film about British sailor wins top prize in America

9. Cesta je dôležitejšia ako cieľ. Camino môžete podniknúť aj na Slovensku: How I walked Camino de Santiago in Slovakia

10. Prešporák učil Japoncov lyžovať. Dnes ho na Twitteri a Instagrame sledujú tisícky ľudí: Japan's father of skiing was Slovak

