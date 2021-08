Dobré ráno: Obvinili tretieho šéfa polície za sebou

Prečo obvinili policajného prezidenta Petra Kovaříka.

29. aug 2021 o 23:17 Tomáš Prokopčák, Matúš Burčík, Jana Maťková

Vypočujte si podcast

Peter Kovařík mal očistiť slovenskú políciu a prinavrátiť je dôveru. Namiesto toho je tretím policajným prezidentom v poradí obvineným z trestného činu.

No kým Tibora Gašpara a Milana Lučanského obvinili až po odchode do civilu, Kovařík polícii stále šéfuje. Krajská prokuratúra v Bratislave si pritom myslí, že zneužil svoje právomoci a maril vyšetrovanie.

Čoho sa mal teda Kovařík dopustiť a prečo, čo jeho obvinenie znamená pre jeho osobne i pre políciu ako takú a či policajným prezidentom za takýchto okolností aj zostane?

Tomáš Prokopčák sa pýta Matúša Burčíka.

Zdroj zvukov: TASR, TV Markíza

Bývalí policajní funkcionári z kauzy Očistec zostávajú vo väzbe. Najvyšší súd rozhodol, že bývalý šéf finančnej spravodajskej jednotky NAKA Marián Zetocha a zástupca Národnej jednotky finančnej polície Milan Mihálik zostanú v kolúznej a preventívnej väzbe . Počas akcie Očistec zadržali viacerých bývalých policajných funkcionárov mali založiť a podporovať zločineckú skupinu a zneužívať právomoci verejného činiteľa.

Nezaočkovaní pendleri budú potrebovať od septembra negatívny test. Hovorí to nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva. Ak sa pendleri chcú vyhnúť domácej karanténe, od septembra budú potrebovať negatívny PCR test nie starší ako sedem dní a raz do mesiaca sa budú musieť registrovať na eHranici.

Slovenský paraolympionik Jozef Metelka získal v piatok zlato. Po bronze na tisíc metrov s pevným štartom získal zlatú paraolympijskú medailu v stíhacích pretekoch na 4-tisíc metrov, čím obhájil zlato z Ria de Janeira z roku 2016.

V Česku už predbežne začali preočkovávať treťou dávkou, najskôr rizikové skupiny. Tretiu dávku vakcín podali vysokorizikovým pacientom v pražskom Motole, ktorí absolvovali transplantácie orgánov a nemali dostatočné protilátky.

Americký prezident Joe Biden nariadil vypracovať plány útokov na Islamský štát. Ten sa prihlásil k štvrtkovému bombovému útoku v Kábule, pri ktorom zahynuli desiatky ľudí. Biden chce plány útokov na vedenie, majetok a zariadenia tejto teroristickej organizácie.

Ak máte predstavu o hiphope, že sa z neho stal ten čudný ukričaný žáner uväznený v zlej pasci trapu, nuž, nie je to vždy pravda - aj keď teda niekedy aj áno. Ak si ale chcete trochu napraviť chuť a popasovať sa s týmto predsudkom, Tyler Gregory Okonma známejší ako Tyler, the Creator vydal relatívne nedávno nový album Call Me If You Get Lost.

Baudelairský koncept nahrávky tu vysvetľovať nebudeme, no album je veľmi peknou kaleidoskopickou zmeskou toho, ako rôzne môže moderný rap znieť: od samplovaného trueschoolu, cez vplyvy džezových balád až po elektroniku. Toto je hiphopový žáner v tom najlepšom, čo práve ponúka a určite tento album skúste.