V SNP ukázali Slováci svoju odvahu, pripomínajú politici

Na odkaz Povstania a jeho účastníkov nesmieme zabudnúť.

29. aug 2021 o 10:11 TASR

BRATISLAVA. Slovenské národné povstanie (SNP) je významným historickým míľnikom, v ktorom Slováci ukázali svoju odvahu postaviť sa extrémistickej ideológii. Vďaka tomu sme sa zaradili medzi víťazné mocnosti.

Pri príležitosti 77. výročia vypuknutia Povstania to skonštatovali predstavitelia koaličných strán. Pripomenuli, že na odkaz Povstania a jeho účastníkov nesmieme zabudnúť.

Obyvatelia Slovenska v SNP preukázali podľa hnutia OĽANO svoju mimoriadnu odvahu a morálnu silu postaviť sa na odpor extrémistickej ideológii.

"Vďaka hrdinstvu vojakov a partizánov, ako aj obetavosti bežných občanov na povstaleckom území mohlo Slovensko na konci vojny hrdo stáť na strane víťazov," uviedol pre TASR Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.

Matovič poukázal na to, že národ formuje svoj charakter práve v kritických situáciách.

„Som hrdý na našich predkov, ktorí nám pripomenuli, že dôstojným národom sme vtedy, ak sa vieme s rovným chrbtom postaviť potupe a zlu, a to aj s nasadením vlastných životov,“ povedal. Praje všetkým, aby nikdy nezabudli na to, čo sa stalo a aby nikdy nezabudli, že SNP symbolicky naďalej trvá. Vysvetlil, že každý jeden deň sa bojuje o charakter, slobodu a o to, aby aj do budúcna Slováci mohli zostať dôstojným národom.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš vyhlásil, že SNP predstavuje najlepšiu tradíciu Slovákov v odpore voči nenávistnej a extrémistickej ideológii.

„Vďaka statočnosti bežných ľudí v oných kritických časoch mohlo Slovensko na konci vojny hrdo stáť na strane víťazov,“ dodal.

"Slovenské národné povstanie je pre nás silným mementom túžby postaviť sa zlu a totalite. Je našou morálnou povinnosťou pripomínať si tých, ktorí neváhali zomrieť za slobodu," pripomenula pre TASR predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.

Dodala, že tento odkaz je dnes ešte aktuálnejší vzhľadom na vyjadrenia niektorých politikov, ktorí podľa nej pohŕdajú týmto sviatkom a otvorene glorifikujú fašizmus. "Ich rétorika a prekrúcanie histórie je nebezpečné. Za slobodu sa ťažko bojuje, preto už viac nedovoľme, aby sme o ňu prišli," doplnila.

Udalosti 29. augusta 1944 Slovensku podľa ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nom. SaS) pripomínajú, že sloboda sa ťažko nadobúda, no veľmi ľahko stráca. Minister dodal, že Slovensko bude aj preto vždy podporovať snahy o slobodu a demokraciu v iných krajinách a tých, ktorí čelia útlaku a prenasledovaniu.

Šéf slovenskej diplomacie uviedol, že hrdinovia SNP obetovali svoje životy za hodnoty, na ktorých dnes stojí nielen Slovenská republika, ale aj jej zahraničná politika. „Je preto našou povinnosťou nedopustiť, aby tento silný odkaz SNP zanikol v kriku hlasnej menšiny,“ povedal.

"Je dôležité, aby sme si tento deň pripomínali, pretože patrí k najvýznamnejším medzníkom našej novodobej histórie," pripomenulo hnutie Sme rodina s tým, že Slovákom, ale aj iným národom sa podarilo vďaka svojej obetavosti a hrdinstvu povstať proti nenávisti, násiliu a rasizmu.

"Bol to ďalší dôkaz toho, že keď sa spojíme, dosiahneme vyššie ciele," uviedli z tlačového oddelenia hnutia.

Strana Za ľudí pripomenula, že vďaka odvážnym Slovákom a Slovenkám sme sa zaradili medzi víťazné mocnosti, ktoré porazili nacizmus.

"Je našou povinnosťou viesť nové generácie k tomu, aby sa podobná zvrátená ideológia už nikdy neopakovala. Za našu slobodu vďačíme všetkým tým ľuďom, ktorí neváhali a bránili svoju krajinu. Preto si nielen počas spomienkových slávností, ale po celý rok musíme uvedomovať, že sloboda a mier nie sú samozrejmosťou," skonštatovala strana.

Opozičné strany Smer a Hlas sa nezúčastnia na oficiálnej časti osláv v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Smer položí vence k Pamätníku obetiam fašizmu v Kremničke. Jeho opoziční kolegovia z Hlasu tak síce urobia v Múzeu SNP, ale až po oficiálnej časti programu, kedy dnu pustia aj verejnosť.

Mimoparlamentná opozícia vníma odkaz SNP ako veľmi silný. Hovorí o hrdinstve predkov a sile vzoprieť sa ideológii. Vníma potrebu pripomínať si SNP aj preto, aby sa hrôzy minulosti neopakovali a aby sme sa z nej poučili. Viaceré strany podčiarkli dôležitosť hovoriť o význame boja proti fašizmu, pretože aj dnes podľa nich sedia v parlamente sily s podobnými tendenciami.