Pre severné okresy je vyhlásená výstraha pred povodňami z trvalého dažďa

Výstrahu druhého stupňa vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav v okrese Tvrdošín.

30. aug 2021 o 16:47 SITA

BRATISLAVA. Meteorológovia naďalej upozorňujú na povodne z trvalého dažďa na severe Slovenska. Výstrahu druhého stupňa vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v okrese Tvrdošín.

Výstraha prvého stupňa platí pre okres Bytča, sever Žilinského okresu, v povodí rieky Rajčanka v Žilinskom okrese a pre okresy Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Čadca, Kysucké Nové Mesto a Námestovo. Výstraha by tu mala platiť minimálne do 1. septembra do 12:00.

Dnes do 18:00 platí výstraha prvého stupňa aj v okresoch Stropkov, Svidník, Bardejov, Stará Ľubovňa, Kežmarok a Poprad. Informoval o tom SHMÚ na svojej internetovej stránke.

„Vzhľadom na už spadnuté zrážky, nasýtenosť povodí a očakávaný trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ dodalo SHMÚ.