Poslanci zo Za ľudí sa nevyjadrili, či smerujú do inej strany

Poslankyňa Marcinková hovorí, že dostala ponuky z viacerých strán.

31. aug 2021 o 11:34 SITA

BRATISLAVA. Všetky možnosti sú otvorené, prioritou je zachrániť stranu Za ľudí. Tvrdia to poslanci z frakcie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) v súvislosti s prehlbujúcim sa rozkolom v strane.

Nepovedali však, či by po prípadnom odchode z poslaneckého klubu Za ľudí vstúpili do iného vládneho poslaneckého klubu.

Útoky a nenaplnené ambície

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v pondelok 30. augusta uviedla, že navrhne predsedníctvu strany pozastavenie výkonu práv niektorým funkcionárom strany okolo ministerky Kolíkovej. Pozastavenie práv sa má týkať tých členov, ktorí údajne s konkurenčnými politickými stranami koordinujú postup proti vlastnej strane. Veľká väčšina z predsedníctva, ale aj veľká väčšina z viac ako 700 členov strany, je podľa Remišovej jednotná a chce pokračovať v napĺňaní programu strany.

„Nie neustále riešiť útoky a nenaplnené ambície skupinky, ktorá vyvolala konflikt v strane z nepochopiteľných dôvodov, ktorým nerozumejú ani členovia strany ani verejnosť,“ vyhlásila Remišová, ktorá na najbližšom rokovaní predsedníctva navrhne pozastavenie výkonu práv členov tejto skupinky.

Sklamanie zo smerovania strany

Poslankyňa Vladimíra Marcinková (Za ľudí) v reakcií na vývoj v strane nevylúčila vstup do iného poslaneckého klubu. Nepovedala, ktorý by to mohol byť. „Pre mňa je táto dilema tak veľká, že si netrúfnem povedať výsledok,“ poznamenala. Doplnila, že dostala ponuky z rôznych strán, keďže neskrýva sklamanie, kam smeruje strana Za ľudí.

Podľa Macinkovej sa spustila v strane lavína paranoje a čistiek. Poslankyňa považuje za dôležité komunikovať s členmi strany a až potom príde „finálne rozhodnutie“. Členovia frakcie chcú podľa Marcinkovej urobiť všetko pre to, aby koalícia bola naďalej stabilná a napĺňala svoje ciele.

Ďalší poslanec klubu Za ľudí Tomáš Lehotský uviedol, že do strany dali kus života, času a veľa námahy, preto ich rozhodovanie nie je jednoduché. Poslanec Ján Benčík (Za ľudí) povedal, že sa ho dotklo vyjadrenie Remišovej, že skupinka funkcionárov okolo Kolíkovej možno čaká na lepšie časy s Hlasom-SD alebo so Smerom-SD.

„Je to úbohé klamstvo sa takto vyjadrovať. Naozaj, nikto z nás ani v najdivokejších snoch nepočíta s tým, že by spolupracoval so Smerom alebo Hlasom,“ zdôraznil Benčík.