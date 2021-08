Všetkých 28 ľudí z Afganistanu prešlo bezpečnostnou previerkou

Kollár aj Pellegrini schvaľujú evakuáciu ľudí z Afgansitanu.

31. aug 2021 o 12:49 TASR, SITA

BRATISLAVA. Všetkých 28 ľudí, ktorých v pondelok evakuovali slovenskí vojaci z Afganistanu, prešlo bezpečnostnými previerkami a bola preverená aj ich identita. Momentálne sa nachádzajú v karanténnom stredisku v Humennom. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS).

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) nevidí problém v tom, že na Slovensko prišlo 28 osôb s priamymi väzbami na Slovensko. Ozrejmil, že títo ľudia na našom území môžu legálne byť, pretože mali vzťah so Slovenskom.

"To, že teraz prišli nejakí ľudia, ktorí majú priame väzby na Slovensku, s nami nemá nič spoločné," povedal Kollár s tým, že tieto osoby by sa sem dopravili tak či tak. "Majú právo tu byť, sú to ľudia, ktorí tu majú manželov, manželky," doplnil počas tlačovej konferencie v parlamente.

Na Slovensko priletelo v pondelokdruhé lietadlo, v ktorom boli evakuovaní ľudia s priamymi väzbami na Slovensko. Malo ísť o 28 osôb, prevažne v ňom boli ženy a deti, a aj študenti. Už predtým sa k nám podarilo priviezť 24 osôb, medzi nimi bolo 16 Slovákov a osem Afgancov, ktorí so Slovenskom spolupracovali.

Slovensko by malo podľa expremiéra a nezaradeného poslanca Národnej rady Petra Pellegriniho prejaviť solidaritu s utečencami z Afganistanu. Tvrdí, že Slovenská republika musí prijať tých, ktorí s ňou aj počas našich misií spolupracovali. Pokiaľ ide o povinné kvóty a prerozdelenie všetkých migrantov, to jeho mimoparlamentná strana Hlas-SD odmieta.

"Slovensko musí prijať pod svoje krídla všetkých Afgancov, alebo cudzích príslušníkov z Afganistanu, ktorí počas dlhých našich misií spolupracovali so SR. To znamená takých ľudí, ktorí majú väzby na Slovensko, ktorí možno majú aj časť rodiny tu a druhá časť bola tam. Boli to naši prekladatelia, naši informátori. Tu ani nemá platiť žiadna kvóta," povedal s tým, že je našou povinnosťou sa o nich postarať.