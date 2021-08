Sulík: Zatiaľ veríme, že si Žilinka zachová zvyk rozhodovať korektne

"Maroša Žilinku sme volili preto, lebo za 30 rokov nemal jediné pochybné rozhodnutie," hovorí líder SaS.

31. aug 2021 o 16:03 TASR

BRATISLAVA. SaS verí, že generálny prokurátor Maroš Žilinka si zachová svoj zvyk rozhodovať korektne. Líder strany a vicepremiér Richard Sulík považuje za dobré, ak by svoje rozhodnutia v súvislosti so zrušením viacerých obvinení šéf prokuratúry aj zdôvodnil.

"Maroša Žilinku sme volili preto, lebo za 30 rokov nemal jediné pochybné rozhodnutie. Nevidíme síce detailne do jednotlivých káuz, ale zatiaľ máme vieru, že pán Žilinka si zachová svoj 30-ročný zvyk, a to rozhodovať korektne. Aby si zachoval aj svoju povesť, bolo by dobré, ak by svoje rozhodnutia verejnosti odôvodnil," reagoval Sulík.

Generálna prokuratúra SR zrušila obvinenie z prijímania úplatku voči bývalému riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému. Rovnako zrušila obvinenie podnikateľovi Zoroslavovi Kollárovi.

Generálny prokurátor tiež zrušil obvinenie voči finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, bývalému riaditeľovi kontrarozviedky SIS Ľubomírovi Arpášovi a voči Arpášovej manželke v kauze Gorila.