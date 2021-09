Pobudová: Na záchranu čakajú Afganky, ktorým Taliban zjavne čoskoro odoprie práva

Sťahovanie vojakov USA sa skončilo 31. augusta.

2. sep 2021 o 16:08 Zuzana Kovačič Hanzelová, Barbora Paľovčíková

Na Slovensko priletelo 30. augusta lietadlo s 28 poslednými evakuovanými ľuďmi z Afganistanu. Medzitým sa z krajiny stiahli aj americkí vojaci, Afganistan už má pod kontrolou hnutie Taliban.

O tom, kto tvoril posádku posledného evakuačného letu, o situácii ľudí, ktorých sa nepodarilo zachrániť, a o tom, ako vyzerá afganská komunita na Slovensku, hovorí spoluzakladateľka a riaditeľka združenia Mareena poskytujúceho pomoc cudzincom na Slovensku MICHAELA POBUDOVÁ.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kto sa nachádza medzi poslednými 28 ľuďmi, ktorých sa z Afganistanu podarilo evakuovať?

Sú to ľudia s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí uviazli v Afganistane. Sú to manželky ľudí, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku a ich deti. Je medzi nimi aj niekoľko študentov, ktorí na Slovensku študujú.

Michaela Pobudová vyštudovala vojnové štúdie na britskej univerzite King´s College London,

zúčastnila sa na stážach a dobrovoľníckych projektoch v Holandsku, Jordánsku a Etiópii,

v roku 2017 spoluzaložila OZ Mareena.

Bola záchranná akcia skutočne zázrak, ako to povedal minister obrany Jaroslav Naď?

Vnímam to tak, že to bol naozaj zázrak. Len minulú stredu sme po rokovaní vlády zistili, že je vôľa zachrániť aj ďalšie osoby. Hneď na druhý deň vybuchli na letisku v Kábule a v jeho blízkosti dve bomby, ktoré si vyžiadali niekoľko sto obetí.

Znamenalo to, že do 31. augusta, keď sa mali evakuácie ukončiť, chýbalo už len pár dní. Už sme si v Mareene, ako aj v Lige za ľudské práva a v Slovenskej humanitárnej rade, kde sme na akcii spoločne pracovali, mysleli, že sa žiadna operácia nepodarí. Takže z našej strany to bol určite zázrak.

Pôvodne ste identifikovali v Afganistane až 250 ľudí, ktorí majú väzby na Slovensko a mohli od nás dostať pomoc. Ako sa teda vybralo 28 z nich?

Tých 250 osôb sú ľudia, ktorí sa nám ozvali ako organizáciám pracujúcim s cudzincami na Slovensku. Boli to ľudia s rozmanitými pozadiami.