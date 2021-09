V Bratislave otvárala nový školský rok aj prezidentka (fotogaléria)

Po dvojmesačných prázdninách sa žiaci vrátili do školských lavíc.

2. sep 2021 o 9:33 SITA

BRATISLAVA. Nový školský rok 2021/2022 sa začal. A na viacerých miestach ho otvorili vrcholní politickí predstavitelia.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa zúčastnila na otvorení školského roka na Základnej škole Dubová v Bratislave. Počas otváracieho ceremoniálu sa stretla s vedením školy.

Čaputová poukázala aj na klimatické zmeny

Hlava štátu sa prihovorila aj žiakom základnej školy, ktorým zaželala veľa síl do nového školského roka. "Všetci si želáme, aby bol štandardnejší, aby deti naozaj mohli chodiť do školy, vzdelávať sa a byť v kontakte so svojimi kamarátmi," poznamenala prezidentka a poukázala, že predošlé dva roky boli na ujmu vzdelávania a mali následky aj v oblasti duševného zdravia.

Základnú školu Dubová v Bratislave si prezidentka vybrala preto, lebo sa venuje téme duševného zdravia. Má rôzne programy na podporu detí a na to, aby si vedeli pomôcť samé alebo vyhľadali pomoc u dospelých. "Je to dôležitá téma a ja som rada, že sa školy tejto téme venujú," poznamenala.

V príhovore prezidentka poukázala aj na klimatické zmeny. "Všetci vieme, že posledné správy, ktoré vydala OSN, hovoria o tom, že planéta má vážny problém. Času je málo a treba konať," skonštatovala. Žiakov vyzvala k tomu, aby pri hraní uvažovali o tom, ako míňajú prírodné zdroje a či napríklad potrebujú ďalšiu novú plastovú hračku.

Deťom prisľúbila, že v oblasti životného prostredia sa bude zo svojej pozície snažiť urobiť všetko, čo bude možné.

Viac ako 700-tisíc žiakov

Základné a stredné školy bude v tomto roku navštevovať 706 825 žiakov. Úplne prvý raz zasadne do školských lavíc 65 622 detí, ide o prvákov základných škôl.

Situácia z minulého roka by sa už opakovať nemala, školy sa už plošne z dôvodu pandémie zatvárať nebudú. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Do základných škôl vrátane špeciálnych škôl sa vracia 509 704 žiakov. Nárast celkového počtu žiakov základných škôl v porovnaní so školským rokom 2020/2021 je podľa informácií z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva o 23 425 žiakov.

Na stredné školy vrátane špeciálnych stredných škôl bude chodiť celkovo 191 121 žiakov. Medzi nimi je aj 42 105 prvákov. Pokles celkového počtu žiakov stredných škôl v porovnaní so školským rokom 2020/2021 predstavuje 5414 žiakov.