Kyselica: Spornú časť Trestného poriadku treba novelizovať

Inšpirovať by sme sa podľa poslanca mali úpravou z Českej republiky.

2. sep 2021 o 12:10 (aktualizované 2. sep 2021 o 12:21) TASR

BRATISLAVA. Sporná časť Trestného poriadku, vďaka ktorej môže generálny prokurátor zrušiť rozhodnutie v prípravnom konaní, by sa mala modifikovať.

Myslí si to poslanec Národnej rady SR Lukáš Kyselica (OĽANO), ktorý chce začať diskusie o novelizácii s ministerstvom spravodlivosti, ako aj s poslancami.

Legislatívu by navrhoval zmeniť tak, aby mimoriadny opravný prostriedok mohol generálny prokurátor využiť až v prípade, keď sa využili ostatné opravné prostriedky. Upozornil, že zúženie paragrafu si dala vláda aj do programového vyhlásenia.

"Inštitút použitia mimoriadneho opravného prostriedku podľa paragrafu 363 Trestného poriadku by sa podľa môjho názoru mal použiť len pri zastavení trestného stíhania," napísal Kyselica na sociálnej sieti.

Zrušiť by sa malo podľa neho využitie mimoriadneho opravného prostriedku pri preskúmavaní vznesenia obvinenia.

"Fáza vznesenia obvinenia je len časť trestného konania, kým dôjde k právoplatnému odsúdeniu páchateľa trestného činu. Logika veci hovorí, že mimoriadny opravný prostriedok prichádza do úvahy až vtedy, ak boli vyčerpané riadne opravné prostriedky, ale nie v čiastkových rozhodnutiach v neskončenej veci," doplnil. Paragraf sa podľa neho nadužíva.

Rezort spravodlivosti pripravuje veľkú novelizáciu

Inšpirovať by sme sa podľa Kyselicu mali úpravou z Českej republiky. Generálny prokurátor by mohol zrušiť rozhodnutie napríklad v prípade, pokiaľ vyšetrovateľ zastaví trestné konanie alebo ho postúpi, a tak sa podozrivý nestíha a prípad sa dostane "do zásuvky".

Kyselica pre TASR uviedol, že rezort spravodlivosti pripravuje veľkú novelizáciu Trestného poriadku, kde by sa mal upraviť celý proces dokazovania.

Nevie, či úprava paragrafu 363 bude jeho súčasťou vzhľadom na to, že novelizácia nebude pripravená tak skoro. Pripraviť sa podľa neho dá aj poslanecký návrh.

Myslí si, že by s prípravou nemal byť problém, diskutovať by o tom chcel ešte v septembri, napríklad počas riadnej schôdze parlamentu.

Remišová zvolala koaličnú radu

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová iniciovala mimoriadnu koaličnú radu, ktorej témou bude paragraf 363 Trestného poriadku. Informovalo o tom tlačové oddelenie strany.

Remišová ďalej uviedla, že existencia a hlavne využívanie sporného paragrafu tak, ako to urobila generálna prokuratúra, spôsobuje vážnu nerovnováhu v demokratickom systéme a v právnom štáte.

„Je neprijateľné, aby rozhodnutím jedného človeka bola zmarená viacročná práca a zákonné rozhodnutia vyšetrovateľov, prokurátorov, ale aj mnohých sudcov prakticky celej súdnej sústavy Slovenskej republiky,“ skonštatovala Remišová. K dianiu na generálnej prokuratúre a „nutným zmenám“ preto zvolala mimoriadnu koaličnú radu.

„Na tento sporný paragraf som upozorňovala už aj v opozícií a v programovom vyhlásení vlády sa zaväzujeme práve túto situáciu riešiť. Ukazuje sa, aké dôležité bolo takéto kľúčové protikorupčné opatrenia prijímať okamžite po vzniku vlády. V tejto súvislosti komunikujem s predstaviteľmi najsilnejšej koaličnej strany OĽaNO, ktorá boj proti korupcii prezentuje dlhodobo ako kľúčovú politickú tému,” pokračovala.

Predsedníčka strany Za ľudí chce ešte dnes kontaktovať predstaviteľov prokurátorskej samosprávy vo veci otvorenia diskusie o zmene pravidiel, ako aj o zmene doterajšej štruktúry a komplexnejšej reforme fungovania prokuratúry

So zmenou súhlasí aj SaS

Vládny kabinet sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazal, že bude "dôsledne trvať na dodržiavaní zákazu negatívnych pokynov a okrem iného v tejto súvislosti preskúma zúženie právnej úpravy paragrafu 363 Trestného poriadku tak, aby zodpovedala jej pôvodnému zmyslu".

So zmenou súhlasí aj SaS. Rozhodnutia generálneho prokurátora Maroša Žilinku o zrušení obvinení exšéfovi Slovenskej informačnej služby Vladimírovi Pčolinskému a ďalším potvrdzujú podľa šéfa SaS Richarda Sulíka správnosť zámeru programového vyhlásenia vlády zrušiť takéto oprávnenia šéfa prokuratúry.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) uviedla, že je na mieste diskusia o využití paragrafu, a to bez toho, aby spochybňovala využitie tohto priestoru pre generálnu prokuratúru.