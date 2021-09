Stíhanie v prípade Gorily bolo na mieste, vyhlásila Kolíková

Ministerka spravodlivosti rozhodnutie prokuratúry vníma ako nešťastné.

2. sep 2021 o 17:28 TASR

BRATISLAVA. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) chce zúžiť sporné ustanovenie Trestného poriadku, paragraf 363, ktoré dáva možnosť Generálnej prokuratúre zrušiť obvinenie či trestné stíhanie. Nedávne využitie tejto kompetencie generálnou prokuratúrou považuje za nešťastné.

Ministerka si myslí, že v medializovaných prípadoch týkajúcich sa exšéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského či kauzy Gorila by bolo lepšie, keby vo veci rozhodol súd, a to aj vzhľadom na štádium prípravy vznesenia obžaloby.

Plánovaná novelizácia

"Nechcem znevažovať GP SR, lebo si myslím, že je jednoduché zhodiť GP zo stola pri takejto mediálnej kauze, ktorá je vnímaná verejnosťou tak, že sa neumožňuje vyšetriť korupciu. Myslím si, že je nešťastné, že GP zrušila toto rozhodnutie. Podľa mňa aj v prípade Gorily. V tomto prípade som tú vec videla a posúdila som, že podľa mňa je na mieste, aby tam stíhanie bolo. Zjavne máme na to iný názor," reagovala Kolíková na otázku, či má vedenie prokuratúry jej dôveru.

Podčiarkla, že záväzok zúžiť spornú kompetenciu vyplýva aj z programového vyhlásenia vlády. Zmeny by podľa nej mali byť súčasťou plánovanej novelizácie.

"Právna úprava by vymedzila tie rozhodnutia, na ktoré by sa negatívny pokyn nemal vzťahovať. Uvažovali sme práve o vznesení obvinenia a uznesení, ktoré súvisí so začatím trestného stíhania," ozrejmila. Zmeny chcela riešiť cez vládny návrh aj preto, aby prešli riadnym pripomienkovaním. Podľa vlastných slov nevnímala tlak v koalícii od niektorého z partnerov na odloženie tejto zmeny.

Rôzny právny názor

Vie si predstaviť prípady, keď by bolo dobré, aby GP túto kompetenciu mala. Preto ju nechce zrušiť, len zúžiť. Hovorí o predchádzaní pnutiam medzi jednotlivými inštitúciami ako generálna a špeciálna prokuratúra, ktoré môžu mať rôzny právny názor.

Považuje za nešťastné, že aktuálne došlo k situácii, keď prokuratúre vyhodnocuje otázku vznesenia obvinenia alebo začatia stíhania zo strany špeciálnej prokuratúry. "Nemuselo za tým byť žiadne nekalé konanie, len iný pohľad," poznamenala.

Pri prípadnom opätovnom vznesení obvinenia voči osobám, ktorým ich GP zrušila, sa podľa ministerky treba pozrieť na konkrétne dôvody rozhodnutia. Vyšetrovateľ by sa podľa šéfky rezortu justície mal zamerať napríklad na nové dôkazy.

Ministerka trvá na tom, že pre vyšetrenie závažných trestných činov je dôležitý aj inštitút spolupracujúceho obvineného. Obvinenie či obžaloba by podľa nej nemali stáť len na ich výpovediach.

"Mala by to byť spleť nadväzností viacerých dôkazov, ktoré vo svojom celku dávajú jednoznačný obraz o tom, ako bol spáchaný skutok a kto je zaň vinný," vysvetlila. O tom, či sú dôkazy dostatočné, by mal podľa nej rozhodnúť súd.