Trojfarebné Niagarské vodopády, úspechy slovenského tímu v Tokiu, archeologické nálezy, potulky Strečnom a Terchovou. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

3. sep 2021 o 11:40 The Slovak Spectator

1. Pri Poprade, na mieste bohatom na archeologické nálezy, tentokrát našli obilie staršie ako dvetisíc rokov: 2,000-year-old grains discovered near Poprad

2. Ukrajina by mala zabudnúť na image obete a radšej skúsiť prezentovať svoje nemalé úspechy vo svete, hovorí český analytik: Ukraine should discard the victim narrative. Its success would be a blow to Russia

3. Žilina má všetko, čo si len môžete želať, hovorí Brit, ktorý pracuje v Novej Synagóge: In this part of Slovakia, you will quickly forget about Tatras and Bratislava

4. Ak váš sused odmieta očkovanie, nejde len o zbytočné riskovanie životov ľudí a dlhodobú neistotu, ale v skutočnosti kradne peniaze z vášho vrecka: Delta will fine the unvaccinated

5. Navštívte Malacky a objavte nezameniteľný pálffyovský nádych tohto mesta: Where the Pálffy flair is unmistakable

6. Firma zo stredného Slovenska bude vyrábať súčiastky pre bojové vozidlá: Central Slovak company will create components for combat vehicles

7. Slovensku sa na paralympiáde darí. Naši športovci získali ďalšie medaily: Slovakia wins more medals in Tokyo. Para-athlete and para table tennis players celebrated

8. Jeden z najlepších tankov z druhej svetovej vojny, ktorý je vystavený v areáli múzea v Banskej Bystrici, podstúpi rekonštrukciu: One of the best WWII tanks in the world will undergo full restoration

9. Niagarské vodopády boli po prvýkrát nasvietené vo farbách slovenskej trikolóry pri príležitosti Dňa ústavy: A Tom Cruise aircraft lands in Slovakia

10. Začalo to zlým manželstvom. Ako sa Šaštín stal pútnickým miestom, prečo si ho vybrala Mária Terézia a za čo vďačí Hlinkovej strane: People come here to pray for miracles. Now, Pope Francis will visit

