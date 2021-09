Heger: Obvinený policajný prezident by za Fica neodišiel

Generálny prokurátor Maroš Žilinka rozpačito vysvetľoval svoje rozhodnutie o zrušení obvinenia bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Na svoju tlačovku nevpustil tri najkritickejšie médiá, kritizoval aj prezidentku a politikov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Koalícia sa zatiaľ dohaduje, či splní svoj bod programového vyhlásenia a odoberie paragraf 363, ktorým generálny prokurátor môže do vecí zásadne zasahovať.

O pracovnej skupine, ktorá má prešetriť prepustenie Pčolinského, o sile Sme rodina v koalícii aj o očkovaní hovorí v rozhovore pre SME premiér EDUARD HEGER.

Eduard Heger predsedom vlády je od apríla 2021,

od marca 2020 do apríla 2021 bol ministrom financií,

v rokoch 2016 až 2020 bol poslancom NR SR za stranu OĽaNO,

vyštudoval obchod a marketing na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Bol Maroš Žilinka zlá voľba?

Prosím vás, poďme ďalej.

Tak bol dobrá voľba?

Stále sa ma pýtate tú istú otázku. Nie je to téma, o ktorej by sme sa mali teraz rozprávať.

Maroš Žilinka, ktorého si do funkcie generálneho prokurátora presadila strana Sme rodina, svojím rozhodnutím priamo pomohol nominantovi tejto strany Vladimírovi Pčolinskému. Mal by sa takto správať generálny prokurátor?

Dostal som mnoho reakcií od ľudí, že sa im javí, že spravodlivosť na Slovensku utrpela ťažkú porážku. Situáciu, samozrejme, silno vnímam, ale chcel by som v prvom rade povedať, že generálny prokurátor je nezávislý od vlády.

Z tejto témy vyvstáva naozaj veľa otázok. Postrehol som napríklad reakciu predsedu Súdnej rady Jána Mazáka, v ktorej hovoril o tom, že bolo spochybnené rozhodovanie viacerých elitných sudcov, ktorí dlhé roky rozhodujú, majú bohatú prax.

Je pre mňa dôležité, aby do toho prišiel odborný názor. Preto som rád, že sme sa v koalícii dohodli na zriadení pracovnej skupiny, do ktorej má každá strana nominovať maximálne dvoch členov. Predpoklad je, aby v tejto skupine boli odborníci, ktorí sa pozrú na celú situáciu a prinesú aj odpovede.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Takto sa to nerobí, hodnotia odborníci z praxe prepustenie Pčolinského Čítajte

To je riešenie do budúcnosti. Momentálne sa však nachádzame v situácii, že elitní prokurátori na špeciálnej prokuratúre hovoria jedno, na druhej strane máme elitných prokurátorov na Generálnej prokuratúre, aj Maroša Žilinku a jeho námestníka Jozefa Kanderu, ktorí hovoria presný opak. Nemalo by teda rozhodnutie byť ponechané na súd?

Tieto otázky musia byť zodpovedané. Mňa tiež bude zaujímať odpoveď na tieto otázky, ale v prvom rade odborná odpoveď. Je dôležité, aby sa k tomu vyjadrili ľudia, ktorí s tým majú bohatú skúsenosť.

Keď sa vrátim k vyjadreniu pána Mazáka, on hovoril, že pracovať s Trestným poriadkom a zákonom si vyžaduje veľkú skúsenosť. Skúsení ľudia, ktorí dlhé roky pracujú s Trestným poriadkom, by mali byť prví, ktorých by sme chceli počuť, aby do toho priniesli odborný pohľad.

Máte pocit, že v tomto prípade spravodlivosť utŕžila ranu?

Je to situácia, v ktorej vyvstalo veľa otáznikov. Moja prvá emócia bola taká, že: "Moment, ako to teda je?" Jasne som povedal, že je veľmi dôležité, aby prišlo vysvetlenie, ale s ním prišli aj ďalšie otázky.

Všetci sledujeme verejnú diskusiu, kde sa hovorí o Generálnej prokuratúre a rozhodnutiach súdov. Javí sa, akoby Generálna prokuratúra mala väčšie právomoci ako sudcovia.

V pracovnej skupine, ktorú ste spomínali, bude aj nominant Sme rodina, advokát Vladimíra Pčolinského Ondrej Urban. Robí si z nás Sme rodina dobrý deň?