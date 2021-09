Paragraf 363 by mal trestné konania najmä otvárať, tvrdí Kolíková

Ministerka spravodlivosti navrhuje dva spôsoby zmeny sporného paragrafu Trestného poriadku.

3. sep 2021 o 16:34 TASR

BRATISLAVA. Ak by došlo k dohode na zmene sporného paragrafu Trestného poriadku, upraviť by sa mohol v rámci návrhu disciplinárneho poriadku, ktorý už schválila vláda a putuje do parlamentu, prípadne by bol súčasťou novely Trestného poriadku, na ktorej pracuje rezort spravodlivosti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Uviedla to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Dodala, že v koalícii zatiaľ nehovorili o tom, kedy by mohlo k zmene dôjsť.

Dve možnosti na zmenu paragrafu

Ministerka si myslí, že je dobré zúžiť paragraf 363 tak, aby sa neumožnilo zrušovanie obvinení či zrušovanie začatí trestného stíhania. Kolíková má viesť pracovnú skupinu, ktorá sa bude zmenou zaoberať.

"Zatiaľ neprebehla debata, že keď dôjde k dohode na úprave paragrafu 363 Trestného poriadku, v akom časovom horizonte by došlo k predloženiu do parlamentu," uviedla Kolíková.

Ak by sa koalícia dohodla, vidí dve možnosti, ako paragraf zmeniť.

"Jedna je uvažovať o tom, či by to mohlo byť súčasťou rozširujúceho návrhu k disciplinárnemu poriadku, ktorý je v parlamente a v rámci ktorého je otvorený aj Trestný poriadok, alebo by to bolo súčasťou novely Trestného poriadku, na ktorej pracujeme," priblížila.

Paragraf 363 by mal trestné konania najmä otvárať

Ustanovenie paragrafu 363 Trestného poriadku je podľa Kolíkovej dôležité ustanovenie, ktoré dáva možnosť Generálnej prokuratúre SR usmerňovať prokuratúru v rámci svojej činnosti.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Žilinku si predvolali na výbor, má vysvetliť, prečo nepustili všetky médiá na tlačovku Čítajte

"Osobne sa domnievam, že je dobré, aby ju skôr pozitívne usmerňovala smerom k otváraniu trestných konaní ako k zatváraniu trestných konaní," skonštatovala.

Kolíková poukazuje na potrebu zmeny zákona aj pre prípady, ak by došlo k sporu medzi jednotlivými prokuratúrami, nadriadenými a podriadenými.

"Zvlášť, ak môže ísť o spor medzi generálnou prokuratúrou a špeciálnou prokuratúrou, či je tam napríklad dostatok dôkazov na to, aby sa vôbec začalo trestné stíhanie, nechala by som priestor pre konkrétnu prokuratúru, aby si so sebou niesla to bremeno, ktoré súvisí so začatím trestného stíhania, a dôkazné bremeno s ňou išlo ďalej až do súdneho konania," doplnila.

Prizvú prokurátorov

Na vytvorení pracovnej skupiny sa dohodli koaliční lídri. Majú v nej byť zástupcovia koaličných strán. S prvým návrhom majú prísť na najbližšiu koaličnú radu v pondelok 6. septembra.

Do debát by mala byť podľa Kolíkovej neskôr prizvaná aj generálna alebo špeciálna prokuratúra. Úpravy by sa mali pripraviť na základe programového vyhlásenia vlády.

Pracovná skupina má preskúmať zúženie paragrafu 363 Trestného poriadku a dodržiavanie princípu zákonnosti trestného konania.

Paragraf využila Generálne prokuratúra pri zrušení obvinení voči exriaditeľovi Slovenskej informačnej služby Vladimírovi Pčolinskému.

Šéf prokurátorov Maroš Žilinka reagoval, že ak nebude mať generálny prokurátor možnosť zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, stane sa z neho štatista. Generálny prokurátor musí mať podľa neho právo rozhodnúť, ak došlo k porušeniu zákona.