Začal sa súd s Trnkom v kauze nahrávky Gorila, dohodu odmietol

Vyjadril sa k obžalobe, no odmietol vypovedať.

6. sep 2021 o 8:06 Peter Kováč

Článok priebežne aktualizujeme

BRATISLAVA. Po bývalom špeciálnom prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi sa pred súd postavil aj bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka. V pondelok sa začal proces s exšéfom prokuratúry v kauze nahrávky Gorily, ktorú u seba ukrýval sedem rokov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Trnka je kvôli tomu obžalovaný zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, za čo mu hrozí dva až desať rokov väzenia. Ak by súd uznal, že spôsobil škodu značného rozsahu, trest by mohol byť ešte vyšší.

Ide vôbec o prvý prípad, keď pred súdom čelí obžalobe bývalý generálny prokurátor.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Trnka ostáva prokurátorom. Preložia ho Čítajte

Trnka prišiel na súd so svojím advokátom len tesne pred začiatkom pojednávania o deviatej hodine. Na pomoc si doniesol objemný kufrík plný spisov. Na otázky novinárov však nijako nereagoval.

Kauzu prejednáva Okresný súd Bratislava I, kde ju má na starosti sudca Marek Filo. Práve tento sudca pojednáva aj kauzu motákov, ktoré z väzenia posielal Marian Kočner.

Podnikateľa sa týka aj kauza Gorily, keďže podľa zverejnenej nahrávky rozhovoru Kočnera s Trnkom z leta 2014 sa snažili obchodovať s nahrávkou Gorily obaja. Kočnera však nahnevalo, keď sa Trnka pokúsil vydierať exšéfa Penty Jaroslava Haščáka poza jeho chrbát.

Odmietol vypovedať

Hneď v úvode sa sudca Filo pýtal, či obžalovaný nemá záujem o uzavretie dohody o vine a treste. Trnkov advokát to odmietol.

"Som nevinný," dodal stručne Trnka.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Trnka na nahrávke s Kočnerom: Viem, že ma zabijú Čítajte

Prokurátor Rastislav Hruška následne prečítal obžalobu.

Trnka k nej bez emócií predniesol niekoľkominútové vyjadrenie, v ktorom vyhlásil, že je nevinný. Vypovedať, teda aj odpovedať na otázky prokurátora či sudcu, však odmietol.

V úvodnej reči tvrdil, že v prípade vidí niekoľko pochybení a že Gorila sa našla u Kočnera, nie u neho a nikdy ju vraj ani nemal k dispozícii. Keď sa kauza v roku 2011 dostala na verejnosť, ako generálny prokurátor konal.

"V tom čase som len využil svoju právomoc a osobne som nariadil zriadenie špeciálneho tímu, respektíve určil príslušnosť špeciálnej prokuratúry, ktorá to riešila. A to napriek tomu že na generálnej prokuratúre boli názory kolegov, že túto vec by sme mali riešiť my. Súhlasil s tým aj vtedajší riadditeľ trestného odboru, doktor Čentéš," vyhlásil na súde Trnka.

Dodal, že je pripravený dokázať pochybenia vyšetrovateľa aj nesúlad údajných skutkov s reálnym časovým stavom, no nič konkrétne zatiaľ nepomenoval.

USB u notára v Budapešti

Na pojednávaní následne prečítali výpoveď Oskára Bereczka, ktorý je Trnkov dlhoročný kamarát a spoločník na rybačkách. Trnka na nahrávke rozhovoru s Kočnerom podnikateľovi tvrdil, že to bol Bereczkov nápad, aby spolu vytvorili ďalšie kópie Gorily a skúsili vyjednávať s Haščákom.

"Neviem, prečo sa tak Kočner a Trnka vyjadrili o mne," vyhlásil Bereczk v prípravnom konaní a odmietol, že by sa vo veci nejako angažoval alebo vôbec vedel o tom, že Trnka má Gorilu.

K prípadu sa v prípravnom konaní vyjadril aj Bereczkov syn Tibor. Pripustil, že v otec ho v minulosti požiadal, aby dal istý USB kľúč do úschovy notárovi v Maďarsku. Sám vraj nevie o tom, že by to bol USB kľúč od Trnku alebo že by na ňom bola Gorila. Pre otca na kľúč aj kopíroval súbory.

"Považoval som to za technickú záležitosť. Poprosil ma, či mu niečo skopírujem, nebol veľmi počítačovo zdatný," povedal vyšetrovateľom Tibor Bereczk. Nepamätal si však vraj ani meno notára, ktorého vyhľadal v Budapešti a nepoznal vraj ani obsah kľúča.

Ďalšou prečítanou výpoveďou bolo svedectvo exsiskára Petra Tótha. Vyšetrovateľom povedal, že mu Kočner ešte pribižne v roku 2007 hovoril, že získal záznam Gorily, pričom mal dva druhy jej vyhotovenia.

Jeden typ bol uložený na DVD-čku, druhý na notebooku. Kočner mu vraj povedal že notebook uložil v trezore Trnku na generálnej prokuratúre.

"Má to byť poistkou, aby poslanci Smeru hlasovali za znovuzvolenie Dobroslava Trnku za generálneho prokurátora," referoval Tóth pred vyšetrovateľmi to, čo mu údajne povedal Kočner.

Polícia v októbri 2018 skutočne našla Gorilu v Kočnerovom dome na bratislavskej kolibe, a to na bežnom USB kľúči Kingstone s kapacitou 16 gigabajtov. Bol voľne položený na stolíku na prvom poschodí domu.

Trnka na pondelkovom pojednávaní vyhlásil, že to nebola náhoda.

"Tóth zabudol priznať a vypovedať, akým spôsobom sa dostali materiály do bytu Mariana Kočnera. Zabudol povedať, že Kočnerova manželka mu dala kľúč a presne tieto dôkazy tam mal zaniesť sám," vyhlásil Trnka po prečítaní Tóthovej výpovede.

Fico poprel, že by počul úryvky

Na pojednávaní odznelo aj to, že v júni minulého roka vypovedal ku kauze aj šéf Smeru a expremiér Robert Fico. Vyhlásil, že sa s Trnkom pozná asi 30 rokov, a to od čias, keď pôsobil na ministerstve spravodlivosti. Nemá s ním vraj ale žiadne osobné vzťahy.

“ Pán Trnka chodil s nejakým notebookom, a to nielen tu. Chodil po viacerých miestach s tým, že má niečo nahraté. Mne pustil osobne, a to poviem aj pred vyšetrovateľom, nejakú dvojminútovú sekvenciu, kde je nebohý pán Határ, ktorý sa rozpráva s niekým, možno viem, s kým, že sponzorský dar pred voľbami alebo také niečo. Som povedal, že načo mi to púšťa „ Jaromír Čižnár v roku 2019

Poprel, že by v rokoch 2006 až 2010 ako premiér počul o existencii nejakej Gorily. V minulosti pritom bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár tvrdil, že Trnka púšťal Ficovi úryvky nahrávky priamo na úrade vlády. Malo sa tak diať v rokoch 2008 alebo 2009.

"Nie," reagoval Fico stručne na otázku vyšetrovateľa, či počul úryvky danej nahrávky. Vzápätí opisoval vzťah s Čižnárom.

"Je to môj spolužiak z vysokej školy, býval vedľa v internáte. Máme dobrý kamarátsky vzťah," povedal Fico.

Rovnako všetko poprel aj Haščák. Vyšetrovateľom povedal, že Trnka mu žiadnu Gorilu neponúkal. Navyše, ponuky na zvokové či aj iné záznamy Gorila vraj dostával v minulosti aj niekoľkokrát do roka, a to od rôznych anonymných zdrojov.

"Nikdy som však na tieto ponuky nereflektoval a nezaoberal som sa nim," vyhlásil Haščák.

Samotný Kočner odmietol vypovedať.

Stále prokurátorom

Trnka je dodnes prokurátorom s pozastaveným výkonom funkcie. Po tom, čo ho disciplinárna komisia v máji tohto roka potrestala preradením z generálnej na nižšiu prokuratúru, je aktuálne formálne zaradený medzi prokurátorov žilinskej krajskej prokuratúry.

Okrem kauzy Gorila je Trnka stíhaný aj v kauze prevodu bytovky Glance House v Bernolákove. Vyšetrovanie starej kauzy obnovili na pokyn súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku.