Na diaľnici D1 pred Bratislavou sa zrazili autá, vodiči sa zdržia

Vodiči sa na úseku zdržia približne 40 minút.

6. sep 2021 o 8:03 TASR

BRATISLAVA. Na diaľnici D1 pred Bratislavou smerom zo Senca sa zrazili tri autá. Informuje o tom Zelená vlna RTVS. Vodiči sa tu zdržia približne 40 minút.

O kolóne informuje aj dopravný servis Stella centrum, konkrétne ide o bratislavskú Gagarinovu ulicu v smere do centra.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zdržanie od 20 do 30 minút hlásia vodiči aj na Ulici Svornosti a Popradskej, ďalej na diaľnici D1 od Zlatých pieskov do Prístavný most a v smere do hlavného mesta z Mosta pri Bratislave v smere na Vrakuňu či v Bernolákove a Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy.